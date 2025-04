Potenza, lusso e un’anima corsaiola: la nuova Aston Martin DB12 AMR promette di ridefinire il concetto di grand tourer ad alte prestazioni. Avvistata durante i test sul leggendario circuito del Nürburgring, questa versione potenziata della DB12 standard mostra un carattere ancora più aggressivo, pur mantenendo la configurazione a motore anteriore che ha reso celebre il marchio britannico.

A primo impatto, la DB12 AMR si distingue per le sue linee audaci e un design aerodinamico ottimizzato. La griglia frontale, ispirata al classico pattern “egg crate” delle Aston Martin storiche, si integra perfettamente con il nuovo paraurti dotato di splitter e lamelle laterali. Al posteriore, invece, spiccano i doppi terminali di scarico impilati, un dettaglio che richiama soluzioni viste su marchi iconici come Ferrari e Lexus. Inoltre, lo spoiler retrattile della versione standard è stato sostituito da un flap di Gurney fisso, conferendo un’impronta ancora più sportiva e decisa.

DB12 AMR, ci sono 707 CV

Sotto il cofano, pulsa il possente V8 AMG biturbo da 4.0 litri, già noto per la sua presenza nella DB12 standard con una potenza di 680 CV, superiore ai 639 della precedente DB11 AMR. Tuttavia, le aspettative per la versione AMR sono ancora più ambiziose: gli esperti prevedono che questa configurazione possa raggiungere o persino superare i 707 cavalli, una potenza che la avvicina al SUV DBX 707 e la posiziona come una vera e propria supercar mascherata da gran turismo.

Non solo estetica e motore: Aston Martin ha lavorato intensamente anche sulla dinamica di guida. Il telaio è stato completamente rivisto per garantire una precisione e una reattività senza precedenti, mentre le sospensioni, completamente riprogettate, promettono di bilanciare comfort e prestazioni. Questo rende la DB12 AMR un’auto ideale sia per l’uso quotidiano che per sessioni in pista, offrendo un’esperienza di guida poliedrica e coinvolgente.

Il prezzo di questa esclusiva grand tourer si aggira attorno ai 300.000 dollari (circa 264.690 euro), posizionandola come punta di diamante nell’offerta Aston Martin. La combinazione di lusso britannico e prestazioni mozzafiato rende la DB12 AMR un capolavoro ingegneristico e un simbolo di eccellenza automobilistica. La presentazione ufficiale è prevista entro la fine dell’anno, e gli appassionati attendono con impazienza di scoprire tutti i dettagli di questa meraviglia.

La DB12 AMR incarna perfettamente la filosofia del marchio: evoluzione tecnologica senza compromessi, mantenendo intatta l’identità e la tradizione che hanno reso celebre Aston Martin. Con il Nürburgring come banco di prova e un motore capace di sprigionare pura adrenalina, questa vettura rappresenta un perfetto equilibrio tra passato e futuro, destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama delle supercar.