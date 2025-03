Porsche 356 SC, il primo lavaggio dopo 58 anni di polvere

Un gioiello dell’ingegneria automobilistica è tornato a brillare. Una Porsche 356 SC del 1964, capolavoro della tradizione tedesca, è stata riportata al suo splendore originale dal team di WD Detailing, dopo quasi sessant’anni di oblio. Questa auto classica, un tempo nascosta sotto un telo polveroso, rappresenta l’ultima evoluzione della serie 356 prima del debutto della leggendaria 911.

Un gioiello del passato

Dotata di un motore flat-four da 1,6 litri in grado di erogare 95 cavalli, il modello SC si distingue come il più potente della gamma Porsche 356. Con tecnologie avanzate come l’albero motore bilanciato, pistoni a gonna corta e carburatori Solex, il veicolo offriva un incremento prestazionale del 15% rispetto alle versioni standard, un dettaglio che lo rende particolarmente ambito tra i collezionisti.

Il restauro è stato commissionato da Robert, collezionista ispirato dai precedenti lavori del team su un Volkswagen Thing Type 181. Nonostante il lungo periodo di inattività, gli interni si presentavano in condizioni straordinariamente buone. Grazie a tecniche di pulizia specializzate, muffa e macchie sono state eliminate, rivelando l’eccezionale qualità costruttiva di Stoccarda.

Un restauro preciso e accurato

Il motore, elemento di valore inestimabile, ha richiesto interventi delicati e mirati. Il team ha scelto di evitare l’uso di acqua ad alta pressione, preservando così l’integrità del propulsore. Questa decisione, cruciale per la conservazione di un pezzo così raro, testimonia la maestria del team di restauro.

Gli esperti coinvolti hanno più volte sottolineato la robustezza e la qualità delle auto d’epoca, evidenziando come “le vetture di un tempo fossero costruite meglio”. Il risultato è una Porsche 356 SC che sembra appena uscita dalla fabbrica, un simbolo di eccellenza ingegneristica e artigianale.

Questo restauro non è solo un tributo alla storia automobilistica, ma anche un investimento di valore per il futuro. Con meno del 20% delle 356 C prodotte equipaggiate con il motore SC, questo esemplare restaurato rappresenta un frammento unico di eredità automobilistica mondiale.