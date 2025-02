Retro Classics 2025 si presenta come un evento imperdibile per gli amanti delle auto d’epoca, con numeri che parlano da soli: 90.000 visitatori attesi, 1.600 espositori e ben 80.000 metri quadrati di superficie espositiva. L’evento, giunto alla sua 24ª edizione, si svolge a Stoccarda, nei padiglioni delle Messehallen sui Fildern, fino a domenica 2 marzo.

Tante le icone del passato

Tra le tante attrazioni, spicca la celebrazione del 40° anniversario della leggendaria Porsche 959, un’icona di design e ingegneria che continua a incantare gli appassionati. Inoltre, la mostra tematica “American Way of Drive” porta un assaggio dell’America con le sue intramontabili muscle cars e lowrider, trasmettendo tutto il fascino e lo spirito di libertà tipico delle strade statunitensi.

Un tocco artistico arricchisce l’esperienza: il celebre artista pop Christian Rott si esibirà in una performance dal vivo, trasformando una Porsche 928 in un’opera d’arte contemporanea, unendo così il mondo delle auto storiche con quello dell’arte moderna.

Retro Classics, non scorda le pietre miliari

La manifestazione non dimentica le pietre miliari del settore automobilistico, celebrando ricorrenze importanti come i 50 anni dell’Opel Ascona B e Manta B, i 60 anni dell’Opel Kadett B e il 70° anniversario della iconica BMW 507. Per i collezionisti e gli appassionati del restauro, è stato allestito un mercato dedicato con componenti originali, strumenti da officina e oggetti di memorabilia, dai cartelli vintage alle brochure storiche.

Gli organizzatori hanno predisposto fasce orarie e tariffe flessibili per l’ingresso: dalle 11:00 alle 19:00 il giovedì e dalle 10:00 alle 18:00 nei giorni successivi. I biglietti giornalieri partono da 23 euro (18 euro ridotto), mentre l’abbonamento completo è disponibile a 60 euro. Un’occasione unica per immergersi nella storia e nella cultura automobilistica europea.