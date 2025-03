Great Wall Motors si trova al centro di un episodio che mette in discussione la fiducia nella tecnologia automobilistica moderna. Il 21 marzo 2025, migliaia di automobilisti cinesi si sono ritrovati bloccati fuori dalle proprie auto a causa di un improvviso malfunzionamento delle app GWM. Il problema, identificato come un errore “503 Service Unavailable“, ha coinvolto non solo l’app principale, ma anche quelle dei marchi affiliati Wey e Tank, rendendo inaccessibili i veicoli dotati di apertura digitale.

Il colosso cinese, noto per marchi come Haval e Ora, ha attribuito il disservizio a un guasto su un server cloud. Durante la risoluzione del problema, è stato consigliato agli utenti di portare sempre con sé le chiavi fisiche come backup. Questo incidente evidenzia una delle vulnerabilità dell’attuale processo di digitalizzazione dei veicoli, che se da un lato offre maggiore praticità, dall’altro introduce rischi legati alla dipendenza dai sistemi digitali.

Great Wall Motors ha risolto il problema

Alle 16:00 dello stesso giorno, le funzionalità delle app sono state ripristinate, ma l’azienda ha invitato gli utenti a riavviare l’applicazione o a cambiare rete per risolvere eventuali problemi residui. Questo evento, oltre a causare panico e frustrazione tra i clienti, solleva interrogativi cruciali sull’affidabilità dei sistemi tecnologici integrati nei veicoli.

La crescente adozione di tecnologie come le chiavi Bluetooth rappresenta un passo avanti verso l’innovazione, ma evidenzia la necessità di bilanciare comodità e sicurezza. I produttori automobilistici devono affrontare la sfida di garantire che funzioni essenziali, come l’accesso al veicolo, non siano interamente dipendenti da sistemi che possono subire guasti. Il caso GWM serve da monito per l’intero settore, spingendo a riflettere sul delicato equilibrio tra progresso tecnologico e affidabilità operativa.