Omoda 9, il SUV ibrido plug-in da 1.300 km di autonomia

Omoda 9, il nuovo e attesissimo SUV ibrido plug-in del costruttore cinese Chery, promette di riscrivere le regole del segmento premium. Presentato durante la Design Week 2025, questo veicolo non è solo un’auto, ma una dichiarazione d’intenti: prestazioni, design e tecnologia si fondono per competere con i giganti europei del settore.

Un sistema ibrido efficace

Il cuore pulsante dell’Omoda 9 è un sofisticato sistema ibrido che unisce un motore turbo a benzina da 1.5 litri a quattro cilindri con ben tre propulsori elettrici. Il risultato? Una potenza complessiva di oltre 500 CV e una coppia impressionante di 700 Nm. Questo SUV non è solo potente, ma anche efficiente: la batteria da 34,46 kWh e il serbatoio da 70 litri garantiscono un’autonomia complessiva di oltre 1.300 chilometri. In modalità completamente elettrica, il veicolo può percorrere fino a 145 chilometri, rendendolo perfetto sia per la mobilità urbana che per i viaggi di media distanza.

Tra le caratteristiche che lo distinguono, spiccano le sospensioni elettromagnetiche, una tecnologia rara nel segmento che permette di regolare la rigidità degli ammortizzatori attraverso induzione elettrica. Questo sistema non solo migliora il comfort, ma garantisce una stabilità eccezionale su qualsiasi tipo di superficie. A ciò si aggiungono sei modalità di guida (Eco, Normal, Sport, Mud, Snow e Off-Road), che offrono un’esperienza di guida versatile e adatta a ogni condizione.

L’estetica non guasta

Dal punto di vista estetico, l’Omoda 9 non passa inosservato. Con una lunghezza di 4,78 metri, il design audace e moderno si manifesta in una griglia frontale con trama diamantata e fari a LED che si estendono lungo il cofano, incorniciando il logo del marchio. Il posteriore, con un lunotto inclinato, uno spoiler sportivo e quattro terminali di scarico, emana dinamismo e grinta, sottolineando il carattere sportivo del veicolo.

L’interno è un vero concentrato di tecnologia e comfort. Con un livello di rumorosità estremamente basso, pari a soli 45,8 decibel, l’abitacolo è progettato per offrire un’esperienza di guida rilassante. Le dotazioni tecnologiche includono un sistema di parcheggio automatico e la possibilità di ricaricare la batteria sia tramite colonnine esterne che durante la marcia, una soluzione che enfatizza la praticità e l’efficienza del modello.

Il debutto sul mercato italiano è previsto per la fine di maggio 2025, e le aspettative sono alte. Con il mix perfetto di prestazioni, design e tecnologia, l’Omoda 9 si presenta come un’alternativa convincente per chi cerca un SUV ibrido plug-in innovativo e performante. La sfida ai marchi premium europei è lanciata, e Chery sembra pronta a conquistare il segmento.