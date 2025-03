Audi si trova in un momento di svolta cruciale nel suo percorso verso l’elettrificazione totale. Nonostante le ambizioni dichiarate negli anni passati, il marchio tedesco sta affrontando un calo nelle vendite dei veicoli elettrici. Nel 2024, la domanda di modelli elettrici è diminuita del 7,8%, con 164.480 unità vendute. Questo scenario ha determinato la chiusura temporanea dello stabilimento di Bruxelles, legata alle prestazioni del modello Q8 E-Tron, un SUV elettrico che non ha raggiunto le aspettative di mercato.

Alla luce di queste difficoltà, Audi sta rivedendo la sua strategia a lungo termine, ipotizzando persino un rinvio della scadenza del 2032 per l’abbandono dei motori a combustione interna. Tuttavia, il brand non rinuncia al suo impegno per l’espansione della gamma elettrica, puntando a coprire un pubblico più ampio e diversificato.

Un modello elettrico compatto in arrivo

Tra le novità più attese, spicca lo sviluppo di un veicolo entry-level nel segmento A3, il cui debutto è stato anticipato al 2026. Questo modello sarà prodotto nello stabilimento di Ingolstadt, in Germania, e si prevede che utilizzi la piattaforma MEB Small del Gruppo Volkswagen, la stessa del concept Volkswagen ID.2all, previsto anch’esso per il 2026 con un prezzo base di circa 25.000 euro. La versione Audi di questo concept, pur mantenendo un posizionamento premium, offrirà un prezzo più competitivo rispetto al Q4 E-Tron, il cui costo attuale parte da 46.150 euro in Germania.

Questa strategia rappresenta un tentativo chiave per attrarre nuovi clienti e competere con rivali come Mercedes-Benz e BMW, che stanno sviluppando soluzioni simili per il segmento entry-level elettrico.

Una transizione elettrica tra sfide e opportunità

La decisione di accelerare il lancio del nuovo modello evidenzia la volontà di Audi di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato elettrico. Tuttavia, il calo delle vendite riflette anche le difficoltà strutturali del settore, come i costi elevati, l’inadeguatezza delle infrastrutture di ricarica e una variabilità nell’accettazione da parte dei consumatori a seconda dei mercati.

Nonostante queste sfide, Audi continua a investire in innovazione e sostenibilità, collaborando con il Gruppo Volkswagen per ottimizzare le piattaforme tecnologiche. L’obiettivo è creare veicoli non solo ecologici, ma anche accessibili e in grado di soddisfare le aspettative dei clienti in termini di design e prestazioni.

Con il lancio del nuovo modello compatto previsto per il 2026, Audi intende rafforzare la sua posizione nel mercato dei veicoli elettrici, dimostrando che la transizione verso l’elettrico resta una priorità strategica, nonostante le difficoltà attuali.