Il panorama della mobilità europea si arricchisce di una novità rivoluzionaria: il Chery Journeo, un MPV che promette di ridefinire il segmento con un mix di tecnologia avanzata, design futuristico e sostenibilità. Presentato da Jochen Tueting, CEO di Chery Europe, il modello si inserisce nell’ambiziosa strategia del costruttore cinese per conquistare il mercato europeo, già presidiato dai brand Omoda e Jaecoo.

Con una lunghezza di 5.190 mm, il Journeo si distingue per una carrozzeria realizzata in leghe di alluminio, che non solo ottimizza l’aerodinamica, ma riduce anche il peso complessivo del veicolo. L’interno è un autentico salotto su ruote, con sedili anteriori girevoli a 180 gradi, un pavimento in suede e un’isola centrale che garantisce il massimo comfort. Un tetto panoramico da 1,3 metri quadrati trasforma la panca posteriore in un letto, offrendo una vista spettacolare sul cielo.

Chery Journeo sotto il cofano

Il cuore tecnologico del Journeo è un sistema ibrido che combina un motore turbo benzina 2.0 con un’unità elettrica, assicurando un’autonomia complessiva di ben 2.500 km. La sua versatilità è accentuata da pneumatici all-terrain e sospensioni regolabili, che lo rendono ideale anche per i percorsi off-road. Queste caratteristiche posizionano il Journeo tra le più promettenti auto ibride del mercato.

Sviluppato nel centro design europeo di Chery a Raunheim, nei pressi di Francoforte, il Journeo non è solo una concept car, ma un manifesto delle future linee stilistiche del marchio. Innovazioni come il volante a cloche e il cruscotto mobile potrebbero diventare elementi distintivi nei prossimi modelli di serie, confermando l’impegno del brand verso un futuro più sostenibile e tecnologico.