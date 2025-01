Ken Block è stato una figura iconica nel mondo delle auto da corsa e delle acrobazie automobilistiche. I suoi video hanno incantato milioni di appassionati in tutto il mondo, portando alla ribalta auto leggendarie, molte delle quali sono diventate simboli di potenza e stile. Tra le sue vetture più famose ci sono la Ford Fiesta da 600 CV, la Mustang trasformata in supercar e l’Audi S1 Hoonitron. Ma uno dei suoi veicoli più sorprendenti è sicuramente l’Hoonitruck, un pick-up che ha lasciato il segno nel cuore degli appassionati.

Hoonitruck di Ken Block, la base è una Ford F-150

Questo pick-up, costruito su una base di Ford F-150 del 1977, ha riscosso un enorme successo grazie alle sue incredibili performance e al design innovativo. La sua apparizione in video come Gymkhana 10 e Climbkhana Two ha dimostrato l’imprendibilità del veicolo, che è stato progettato per essere estremamente largo, basso e potente. Equipaggiato con un motore V6 Ecoboost biturbo da 3.5 litri, l’Hoonitruck di Ken Block è in grado di erogare ben 914 CV, lo stesso propulsore montato sulla Ford GT. Abbinato a un cambio Sadev a sei rapporti e a una trazione integrale personalizzata, questo pick-up è una vera macchina da corsa mascherata da veicolo commerciale.

Il suo debutto al mondo

L’Hoonitruck di Ken Block non è solo una macchina performante, ma anche un oggetto da collezione. Per la sua costruzione, Ken Block si è avvalso della collaborazione con Detroit Speed, e il veicolo è stato presentato al pubblico durante il SEMA Show del 2018. Caratterizzato da una retrocamera, un gancio di traino e l’avviamento a distanza, l’Hoonitruck è una fusione di tecnologia e prestazioni.

Questo pezzo unico di storia dell’automobilismo sarà messo all’asta dal 18 al 26 gennaio 2025 a Barrett-Jackson, a Scottsdale, Arizona. In passato, nel 2021, il pick-up fu venduto per la cifra record di 1,1 milioni di dollari. Non perdere l’occasione di possedere una vera leggenda delle corse automobilistiche.