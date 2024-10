Le nuove immagini trapelate rivelano un restyling tecnologico e funzionale per il Tonale MY25, in attesa del debutto ufficiale a Parigi

Alfa Romeo è pronta a presentare la nuova Tonale MY25 al Salone dell’auto di Parigi 2024, ma alcune immagini e dettagli sono già emersi, anticipando le caratteristiche chiave del C-SUV di punta. Il celebre magazine automobilistico britannico Autocar ha svelato alcune delle principali novità del modello, che si conferma come il più venduto della gamma Alfa Romeo. In parallelo, cresce l’attesa per il debutto dell’Alfa Romeo Junior, per cui si prevede un forte interesse.

Alfa Romeo Tonale MY25, cosa cambia quindi

Uno degli aggiornamenti più importanti del Tonale MY25 riguarda la nuova console centrale, che risulta più raffinata e funzionale rispetto al modello precedente. Alfa Romeo ha dichiarato che questo cambiamento mira a migliorare l’esperienza di guida grazie a una maggiore ergonomia e praticità. Inoltre, il tradizionale selettore di guida è stato sostituito da un più moderno selettore rotativo, che contribuisce a rendere l’abitacolo ancora più futuristico e intuitivo.

Un altro punto cruciale è l’aggiornamento del quadro strumenti, spesso criticato nelle versioni precedenti. Gli indicatori di carburante e batteria, insieme all’orologio, sono ora più leggibili e accessibili per il conducente, come confermato dalla stessa casa automobilistica italiana.

Nuovi allestimenti?

Con il restyling, Alfa Romeo ha anche deciso di riorganizzare gli allestimenti: l’esclusivo “Tributo Italiano” non sarà più disponibile. Ora i clienti potranno scegliere tra le versioni Sprint e Veloce, una semplificazione voluta dal marchio per un “approccio chiaro e orientato al cliente”, che mira a rendere l’offerta più trasparente e diretta.

Sul fronte delle motorizzazioni, il Tonale MY25 sarà disponibile con due opzioni. La prima è un motore ibrido da 1,5 litri con una potenza di 160 cavalli, mentre la seconda è una versione ibrida plug-in (PHEV) da 280 cavalli, rappresentando la variante top di gamma.

L’appuntamento per vedere dal vivo il nuovo Tonale MY25 è fissato per il Salone di Parigi 2024, dove si scopriranno ulteriori dettagli su questo atteso modello di segmento C, che promette di stupire ancora una volta il pubblico internazionale.