Alfa Romeo Tonale: design e praticità premiati in due categorie

I lettori di AUTO Straßenverkehr l’hanno votata ai “Family Car of the Year” Awards grazie al suo design distintivo e alla praticità per le famiglie

L’Alfa Romeo Tonale ha nuovamente catturato l’attenzione grazie al suo stile inconfondibile, conquistando i lettori della rivista tedesca AUTO Straßenverkehr. Tonale è stata premiata in due categorie ai “Family Car of the Year” Awards nella fascia di prezzo tra 35.000 e 45.000 euro, ottenendo riconoscimenti per il suo design e praticità.

Il SUV italiano si è posizionato al primo posto nella categoria dei veicoli di importazione grazie al 12,2% dei voti, superando la concorrenza anche nella classifica generale con il 7,3% dei voti totali. Questo risultato dimostra la capacità di Tonale di distinguersi, anche tra i numerosi marchi tedeschi.

“La decisione dei lettori di AUTO Straßenverkehr di premiare il design di Tonale conferma il successo di un mix vincente che unisce estetica accattivante e funzionalità per le famiglie”, ha dichiarato Stefan Cerchez, caporedattore della rivista. I veicoli partecipanti agli “Family Car of the Year” Awards devono rispondere a criteri specifici, come un bagagliaio di almeno 400 litri, per essere considerati adatti all’uso familiare.

Niccolò Biagioli, responsabile del marchio Alfa Romeo in Germania, ha sottolineato come il successo di Tonale vada oltre le aspettative: “La nostra gamma è pensata per chi ama la sportività, la tecnologia, l’innovazione e il design italiano. È gratificante vedere come Tonale sia apprezzata anche dalle famiglie, grazie alla sua praticità straordinaria”.

Alfa Romeo Tonale segna una svolta nella storia del marchio come il primo modello a introdurre l’elettrificazione. La versione top di gamma offre una tecnologia ibrida plug-in con trazione integrale Alfa Q4, un motore turbo benzina da 1.3 litri sull’asse anteriore e un motore elettrico su quello posteriore. Con una potenza complessiva di 206 kW (280 CV) e un’autonomia di oltre 80 km in modalità 100% elettrica in urbano, l’Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 rappresenta al meglio il DNA sportivo ed efficiente del marchio.