Nuova Lancia Gamma: il suo design sarà il più europeo tra le nuove auto del brand

L’attesa Nuova Lancia Gamma si profilerà come la futura ammiraglia del marchio Lancia. La vettura, prevista per il lancio sul mercato nel corso del 2026, verrà prodotta nello stabilimento di Melfi. Questo impianto sarà oggetto di conversione per adattarsi alla produzione dei modelli basati sulla piattaforma modulare Stla Premium. La prossima Lancia condividerà questa base con numerose altre auto di Stellantis, tra cui la Jeep Compass e altri modelli delle marche Opel e DS che verranno prodotti proprio a Melfi.

La più europea tra le auto di Lancia sarà sicuramente la futura ammiraglia nuova Lancia Gamma

Sembra che Lancia stia mantenendo segrete molte informazioni sulla Nuova Lancia Gamma al momento. Tuttavia, è ragionevole aspettarsi che lo stile giocherà un ruolo fondamentale per questa vettura, considerando il posizionamento del marchio come premium all’interno di Stellantis. Con il ritorno della Lancia sul mercato europeo previsto nei prossimi mesi con la nuova Lancia Ypsilon, la Nuova Lancia Gamma potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per consolidare la presenza del marchio sul mercato. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e anteprime ufficiali da parte di Lancia.

Le informazioni che abbiamo raccolto suggeriscono che la nuova ammiraglia italiana, con una lunghezza di circa 4,7 metri, non solo riprenderà il nome della sua antenata, ma adotterà anche un design fastback a due volumi. Inoltre, sembra che ci saranno molte ispirazioni dalla Concept Pu+Ra, sia per quanto riguarda i gruppi ottici che altri dettagli del design. Potrebbe essere incluso il tema della veneziana, che potrebbe essere applicato al cristallo posteriore e al montante, aggiungendo un tocco di distintività al veicolo.

A proposito della nuova Lancia Gamma è interessante vedere il render pubblicato di recente dal designer Salvatore Lepore che immagina la futura ammiraglia della Lancia. È evidente come il design di questo concept possa richiamare alcune caratteristiche delle recenti Peugeot 408 e Citroen C5 X, suggerendo una certa continuità stilistica nel segmento delle berline di lusso. Sembra che la nuova Lancia Gamma possa ispirarsi a queste linee di design moderne e dinamiche per offrire un aspetto distintivo sulle strade.