Nuova Lancia Ypsilon è stata svelata

La nuova Lancia Ypsilon segna l’inizio di una nuova era per il prestigioso marchio italiano. Questo modello compatto, disponibile anche con trazione completamente elettrica, segna il ritorno del marchio fondato nel 1906 in vari paesi europei, inclusa la Germania.

Ecco la nuova Lancia Ypsilon in edizione limitata Cassina

In Italia, la nuova Lancia Ypsilon prende il posto del precedente modello omonimo, che nel 2023 si è classificato al terzo posto tra i veicoli più venduti nel paese, risultando addirittura il più venduto nel segmento B con circa 45.000 unità vendute. In Europa, la serie Ypsilon ha venduto oltre tre milioni di unità in meno di 40 anni.

La nuova Lancia Ypsilon si posiziona ora nel segmento premium, offrendo un sofisticato concept di interni ispirato all’industria del mobile. I potenziali acquirenti, con un’età compresa tra i 40 e i 45 anni, conducono uno stile di vita urbano e dinamico, mostrando interesse per lo stile italiano, l’innovazione tecnologica, l’attenzione all’ambiente e le ultime tendenze.

La Lancia Ypsilon segue la direzione di design introdotta con lo spettacolare concept car Lancia Pu+Ra HPE. Le linee sorprendenti sono il risultato di un sapiente gioco di sovrapposizione e stratificazione di forme geometriche di base, come cerchi, rettangoli e triangoli. La carrozzeria fonde con successo le linee morbide e fluide dei modelli storici Aurelia e Flaminia con i dettagli audaci delle auto sportive come la Stratos e la Delta Integrale. Il design della nuova Lancia Ypsilon si ispira all’architettura e alla moda, creando un’immagine visiva distintiva e contemporanea.

La parte anteriore della vettura presenta una reinterpretazione moderna della tradizionale griglia del radiatore a forma di scudo, icona distintiva del marchio. Tre strisce LED convergenti fungono sia da luci diurne che da luci di guida notturna, aggiungendo un tocco contemporaneo ed elegante. Un altro elemento distintivo del frontale è il marchio Lancia, realizzato in acciaio inox satinato, che sarà utilizzato anche sui prossimi modelli della casa automobilistica, confermando così un marchio di stile e raffinatezza.

I fanali posteriori rotondi a LED della nuova Lancia Ypsilon rappresentano un omaggio alla leggendaria Lancia Stratos. Questa iconica coupé a forma di cuneo, oggi considerata un classico ricercato, ha trionfato per tre volte nel Campionato del Mondo Rally. In un sottile dettaglio di design, la lettera Y è integrata nelle luci posteriori, un richiamo al nome stesso del modello.

La scritta “Ypsilon” sul retro si ispira alla moda italiana, con uno stile che evoca la calligrafia. Questa grafica ricorda il design utilizzato su modelli classici come la Lancia Fulvia, Flavia e Flaminia, aggiungendo un tocco di eleganza e raffinatezza. La lettera Y continua a essere un elemento distintivo, integrandosi elegantemente nelle luci posteriori.

Un altro elemento di rilievo è il logo del marchio rivisitato, che simboleggia l’entrata di Lancia nell’era della mobilità elettrica. Questo nuovo logo mantiene tutti gli elementi iconici dello storico marchio, compreso il volante, la bandiera, lo scudo, la lancia e il marchio stesso, rappresentando una continuità con il passato mentre si guarda verso il futuro della tecnologia elettrica.

La nuova Lancia Ypsilon è costruita sulla piattaforma e-CMP del Gruppo Stellantis, segnando così il primo passo tangibile nella rinascita del marchio. Dotata di trazione 100% elettrica, il motore elettrico eroga una potenza di 115 kW, equivalente a 156 CV, e offre una coppia massima di 260 Newton metri. La batteria agli ioni di litio da 54 kWh garantisce un’autonomia di oltre 400 chilometri, conferendo alla vettura una notevole libertà di movimento senza compromettere le prestazioni.

La tecnologia integrata nella nuova Lancia Ypsilon è progettata per essere semplice, intuitiva e facile da usare, creando un’esperienza accogliente per i passeggeri anche mentre sono in viaggio. Un’innovazione tecnologica degna di nota è l’interfaccia SALA (Suono, Aria, Luce, Aumento), un vero e proprio highlight della vettura. Questo sistema centralizza le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, offrendo un controllo completo e intuitivo. Ad esempio, è possibile regolare il suono appositamente ottimizzato per gli interni della nuova Lancia Ypsilon e selezionare tra otto colori dell’illuminazione ambientale con un semplice tocco o attraverso i comandi vocali, garantendo un ambiente personalizzato e confortevole con facilità.

Il quadro strumenti centrale e il sistema di infotainment della nuova Lancia Ypsilon sono costituiti da due display TFT con una diagonale dello schermo di 10,25 pollici (26 centimetri). Questi schermi Full HD offrono una vasta gamma di colori e layout variabili, consentendo agli utenti di personalizzare l’interfaccia secondo le proprie preferenze utilizzando i cosiddetti “widget”. Grazie a un potente processore, i movimenti grafici sono chiari e fluidi, assicurando un’esperienza visiva di alta qualità e una navigazione intuitiva attraverso le varie funzioni del veicolo e dell’infotainment.