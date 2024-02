Tesla svela 3 nuovi rivestimenti per Cybetruck

Tesla ha recentemente ampliato la sua gamma di opzioni di colore per il pick-up elettrico Tesla Cybertruck. In aggiunta ai colori Satin Stealth Black e Satin Ceramic White, ora sono disponibili tre nuovi colori: Satin Slip Grey, Satin Rose Gold e Satin Abyss Blue. Tuttavia, c’è un’importante limitazione: questi nuovi colori possono essere applicati solo presso quattro centri assistenza Tesla selezionati situati in California.

Tre nuove opzioni di colore introdotte da Tesla per il pickup Cybertruck

Tesla ha dichiarato che gli involucri per il Cybertruck sono realizzati con una pellicola a base di uretano autoriparante e ha sottolineato che sono “più ecologici rispetto ai tradizionali involucri in vinile”. Tuttavia, non è stato specificato se Tesla ottenga queste pellicole da un’altra società, come ad esempio 3M, o se la pellicola sia stata sviluppata internamente. Nel sito web della casa automobilistica di Elon Musk sono disponibili cinque diverse opzioni di rivestimento: Satin Rose Gold ($6.500), Satin Abyss Blue ($6.500), Slip Grey ($6.000), Satin Stealth Black ($6.000) e Satin Ceramic White ($6.000).

Tesla ha iniziato ad offrire rivestimenti negli Stati Uniti alcuni mesi fa, tuttavia, chiunque viva al di fuori della California e desideri rivestire il proprio Cybertruck, o qualsiasi altra Tesla, dovrà farlo attraverso il mercato post-vendita. Sono tanti infatti i tuner che offrono rivestimenti speciali per i clienti del primo pickup completamente elettrico di Tesla.