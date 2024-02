Lynk & Co: in arrivo il rivale di Tesla Model 2

Lynk & Co 02: il SUV compatto che sta per arrivare sarà rivale di Tesla Model 2

Lynk & Co ha debuttato sul mercato europeo offrendo un qualcosa di davvero unico nel settore automobilistico: l’abbonamento. Questa strategia innovativa permette ai clienti di usufruire dei modelli senza doverli acquistare direttamente. Questi possono sottoscrivere un contratto a lungo termine e pagare un canone mensile, liberandosi così dai costi generali di manutenzione e occupandosi solo di piccoli dettagli come l’ordinaria manutenzione.

Al momento in Europa il marchio cinese ha un solo modello, il Lynk & Co 01. Dunque i clienti non hanno scelta. Le cose però sono destinate a cambiare in futuro. Lo scorso anno, Alain Visser, ex CEO del marchio cinese in Europa, ha confermato l’intenzione di puntare su un nuovo modello completamente elettrico, strettamente imparentato con la nuova Zeekr X che sarebbe stata disponibile nelle concessionarie entro poche settimane. Si tratta del nuovo Lynk & Co 02, un SUV dalle dimensioni compatte che si collocherà nel segmento B e proverà a sfidare anche la futura Tesla Model 2.

A proposito di questo modello, nei giorni scorsi sul web sono trapelate alcune foto spia. La nuova Lynk & Co 02 condivide la piattaforma “SEA2” con la smart #1, cosa che fa pensare che avrà opzioni di guida simili. Ci si aspetta che offra un motore elettrico posteriore fino a 200 kW (272 CV) e una versione con trazione integrale con due motori elettrici, che combinati raggiungono i 315 kW, oltre 400 CV. Potrebbe però optare per una configurazione diversa per distinguersi dalla smart e dalla ZEEKR. Attendiamo ulteriori dettagli che probabilmente verranno svelati al prossimo Motor Show di Pechino ad aprile, con il debutto in Europa previsto entro la fine dell’anno.