Lynk & Co: Nicolas Lopez Appelgren è il nuovo CEO in Europa

L’annuncio del cambio di leadership in Lynk & Co, con Nicolas Lopez Appelgren che succede ad Alain Visser come CEO in Europa, rappresenta un importante momento di transizione per il marchio all’interno del competitivo mercato automobilistico europeo.

Appelgren, con oltre 28 anni di esperienza nel marketing e nelle vendite al dettaglio e proveniente da un ruolo di leadership in Volvo Cars, si posiziona come una figura chiave per guidare la casa automobilistica sino-svedese verso ulteriori successi nel settore della mobilità premium.

Il suo background in Volvo Cars, dove ha efficacemente guidato la trasformazione delle operazioni commerciali e di vendita al dettaglio, suggerisce una profonda comprensione del mercato europeo e delle esigenze dei consumatori. La sua esperienza nel settore retail, product management, marketing e sviluppo commerciale si rivelerà fondamentale nel promuovere l’innovazione e la crescita di Lynk & Co in Europa.

Prende il posto di Alain Visser

Alain Visser, nel suo ruolo di CEO di Lynk & Co Europa dal 2017, ha avuto un impatto significativo nel posizionare il costruttore come un innovatore nel campo della mobilità connessa, grazie anche al suo precedente incarico come senior Vice President of Global Marketing and Sales del Gruppo Geely. La sua visione ha aiutato Lynk & Co a stabilire un business model rivoluzionario, contribuendo alla consegna di oltre un milione di veicoli a livello globale dal 2017.

Il Geely Group, sotto la guida del CEO Jerry Gan, ha espresso un vivo apprezzamento per l’apporto di Visser, enfatizzando il solido fondamento che ha creato per il futuro del produttore sino-svedese. L’ascesa rapida del brand nel panorama dei mobility brand globali testimonia l’efficacia del suo approccio al mercato.