Smart #1: il crossover elettrico è ordinabile online e presso le concessionarie

La nuova Smart #1 è pronta a fare breccia nel mercato italiano delle auto elettriche, proponendo un’esperienza di guida rivoluzionaria. Con le sue dimensioni esterne contenute e un’abitabilità interna notevole, il crossover elettrico è la risposta concreta alle esigenze di mobilità sostenibile.

La #1 non è solo un’auto, ma rappresenta il futuro della mobilità sostenibile. È un EV caratterizzato da performance notevoli, pensato per coloro che cercano un’alternativa ecologica senza compromessi in termini di comfort e funzionalità.

Offerte di noleggio e garanzie per il mercato italiano

Nel mercato italiano, questo modello viene offerto con un pacchetto di servizi estremamente vantaggiosi. Tra questi, la manutenzione ordinaria è inclusa per i primi 36 mesi o 45.000 km e una garanzia estesa sulla batteria ad alto voltaggio è attiva per 8 anni o fino a 200.000 km. Inoltre, è prevista una connettività completa per i primi 12 mesi.

Sia il listino italiano che quello europeo della Smart #1, insieme all’offerta di noleggio a lungo termine, sono disponibili sul sito Web di Smart Italia o attraverso le concessionarie autorizzate. Per esempio, con un anticipo di 5000 € e 48 rate mensili da 579 € (IVA inclusa), è possibile godere della mobilità full electric della versione Pro+.

Promozioni limitate e condizioni contrattuali

Per gli acquisti e i ritiri effettuati entro il 30 ottobre 2023, il brand tedesco offre i primi 500 € di ricarica pubblica attraverso il servizio charge@street. Vale la pena sottolineare che le offerte sono soggette a disponibilità e a condizioni specifiche e vengono fornite da ALD Automotive Italia Srl, la quale potrebbe richiedere un pagamento anticipato. Le condizioni di noleggio e i servizi inclusi possono variare in base alle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.

Smart ha chiaramente alzato l’asticella nel mercato italiano delle auto elettriche con la sua Smart #1. Le condizioni vantaggiose, l’ingegneria di alta qualità e l’interessante pacchetto di servizi rendono questa vettura full electric un’opzione da prendere in considerazione per chi è alla ricerca di una mobilità sostenibile e funzionale.