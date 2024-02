Renault Symbioz: si chiamerà così il nuovo SUV che debutterà in primavera [TEASER]

Renault Symbioz è il nome scelto per il nuovo C-SUV francese che debutterà in primavera

Renault prosegue la sua avanzata nel segmento C con un nuovo SUV compatto adatto alla famiglia. Questo veicolo integrerà le più recenti tecnologie del marchio, sviluppate in Francia, insieme all’ultimo linguaggio di design del gruppo transalpino. La casa automobilistica francese ha annunciato il nome del suo prossimo SUV compatto di segmento C: Renault Symbioz. La presentazione ufficiale è prevista per la primavera del 2024. Sec0ndo quanto dichiarato dal produttore il nome scelto è espressione dello “stretto legame che si crea tra una famiglia e la sua auto”,

Il nuovo SUV avrà una lunghezza di 4,41 metri e, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti del marchio, offrirà un ampio spazio interno e generose capacità di carico. Il modello si collocherà tra Captur e Austral in termini di dimensioni nella gamma dei francesi, offrendo agli acquirenti di auto familiari un’alternativa alla Nissan Qashqai e alla Kia Niro. Renault Symbioz avrà accesso al meglio della tecnologia Renault, includendo il tetto panoramico intelligente Solarbay, che diventa opaco senza bisogno di tendine oscuranti e che ha già debuttato sulla Scenic E-Tech Electric.

Per quanto riguarda i motori, il Symbioz farà il suo ingresso con la motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 145 CV, caratterizzata da un peso ridotto (meno di 1.500 kg), che promette di migliorare il piacere di guida e di ridurre i consumi di carburante. Il suo debutto come dicevamo avverrà nel corso della prossima primavera. Nel frattempo la casa francese ha mostrato le prime immagini teaser.