Il nuovo anno, 2023, è ormai entrato nelle nostre vite e già abbiamo iniziato a conoscere quali nuovi modelli auto scopriremo nei prossimi 12 mesi. Uno dei più attesi sarà senza dubbio la nuova Renault Captur, il B-SUV francese che rilascerà un importante aggiornamento di metà carriera e del quale a poco a poco possiamo fornirvi maggiori informazioni.

Tutte le modifiche previste con il restyling

Per mantenersi la passo con l’evoluzione del segmento e della concorrenza, il restyling della Renault Captur coinvolgerà sia gli esterni, con modifiche estetiche che l’allineeranno al nuovo family feeling della Losanga, che gli intendi, che si evolveranno soprattutto in termini tecnologici con novità high-tech. Anche la gamma motori subirà leggere modifiche con u aggiornamento del listino che continuerà a puntare sull’elettrificazione e che probabilmente eliminerà i diesel dall’offerta.

Esterni

Presentata già nel 2019, la seconda generazione della Captur è già pronta pe Sun aggiornamento, che probabilmente conosceremo al completo il prossimo autunno di quest’anno. Al momento non sono previsti grandi cambiamenti per il design, ma è previsto un nuovo frontale che proverà ad adattare la sua immagine al nuovo linguaggio estetico delle ultime auto Renault. Come riportato nelle ultime ore dai principali media francesi, la nuova Renault Captur 2024 mostrerà un’evoluzione estetica che si ispirerà alla già presentata Vision Scénic e alla nuova Austral. Pertanto possiamo aspettarci nuove ottiche più fini e sottili, una nuova griglia, un nuovo design delle ruote, nuovi elementi cromati e nuove prese d’aria lungo la carrozzeria.

Interni

L’abitacolo della Renault Captur 2023 non subirà modifiche particolari, mantenendo le stesse dimensioni e Los tesso spazio della versione attuale. Possibilmente verranno inseriti a listino nuovi colori e abbinamenti per gli interni. Ma Le novità principali riguarderanno la dotazione tecnologica di bordo che vi raccontiamo nel prossimo paragrafo.

Tecnologia

Per quanto riguarda gli interni le indiscrezioni ipotizzano che la nuova Renault Captur potrebbe dotarsi quest’anno di un nuovo touch screen per il suo sistema di informazione e intrattenimento, ora da 9,3 pollici, insieme a una rinnovata strumentazione digitale da 10,2 pollici. Il nuovo software potrebbe corrispondere all’ultimo sistema OpenR di Renault, con nuova grafica e più funzionalità di connettività. Alla sua dotazione di base si aggiungerebbero naturalmente anche i più recenti sistemi di assistenza alla guida ADAS, molti dei quali già obbligatori.

Motorizzazioni ed E-Tech

Per quanto riguarda il parco motori, la nuova Renault Captur 2024 continuerà a scommettere, come ha fatto finora, sull’elettrificazione della gamma, con versioni ibride e ibride plug-in, che ora potrebbero avere batterie di maggiore capacità e migliorare la loro efficienza, oltre ad alcune versioni a Gpl. La logica ci porta a pensare che le unità diesel BlueHDi non appariranno più nella gamma. Pertanto il motore 1.0 TCe turbo sarà forse la versione di accesso più economica e popolare, seguito dalle varianti micro-ibride TCE 140 dalla E-Conventional Hybrid Tech di 145 CV e dall’E-Tech Plug-in Hybrid da 160 CV. Al momento i media francesi assicurano che non erediterà i nuovi sistemi di propulsione micro-ibrida 1.3 e 1.2 TCE.

Quando uscirà

La nuova Renault Captur 2023 verrà svelata durante il prossimo autunno, per arrivare nelle concessionarie entro la fine dell’anno o, al più tardi, per l’inizio del 2024.

Prezzi

I prezzi del restyling della B-SUV francese non varieranno molto rispetto a quelli dell’attuale versione, che parte da 22,100 euro, per arrivare fino a 37.500 euro per la versione top di gamma full optional.