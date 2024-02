Un’auto elettrica cinese ha battuto Tesla, BMW e Mercedes nei test invernali

La Federazione automobilistica norvegese (NAF) ha presentato i risultati del “più grande test di auto elettriche al mondo”. Il confronto, condotto in condizioni climatiche comprese tra -11°C e +4°C, ha coinvolto 23 vetture completamente elettriche. L’auto elettrica cinese HiPhi Z ha ottenuto i migliori risultati, sia in termini di autonomia assoluta (522 km) che di deviazione tra i risultati effettivi e quelli dichiarati (-33 km).

Per questo test, gli esperti della NAF hanno selezionato un ampio campione di veicoli elettrici disponibili sul mercato, appartenenti a diverse classi, e la vittoria è stata conquistata dalla berlina HiPhi Z. Questo modello ha percorso 522 km con una singola carica, rispetto ai 555 km dichiarati, registrando una perdita del solo 6%.

In termini di autonomia, altri tre modelli cinesi si sono collocati nella Top 5: Nio EL5 (481 km), Lotus Eletre (465 km) e Nio EL6 (456 km). Tra le migliori prestazioni, è stata inserita anche la Hyundai Ioniq 6 con una percorrenza di 468 km.

Secondo il criterio della massima corrispondenza ai risultati effettivi, modelli come BMW i5, Kia EV9, Lotus Eletre e Xpeng G9 si sono classificati dietro l’auto elettrica cinese HiPhi, avendo percorso il 12-13 per cento in meno rispetto alla distanza dichiarata. Forti cali nei test della NAF si sono riscontrati nei modelli Volvo C40, Toyota bZ4X, Tesla Model 3, Polestar 2, i quali hanno registrato una riduzione del 30-32 per cento nell’autonomia dei veicoli elettrici in condizioni invernali miti.