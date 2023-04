La BMW i5 è in dirittura di arrivo: i test prima del debutto

Il processo di sviluppo della produzione in serie della BMW i5 è in dirittura d’arrivo, con la messa a punto delle sospensioni e dei sistemi di assistenza alla guida. Solo poche settimane prima della prima mondiale dell’auto, è chiaro che la versione completamente elettrica della nuova BMW Serie 5 Berlina offrirà un’esperienza di guida eccezionale, proprio come tutte le altre varianti.

L’innovativo Vertical Dynamics Management eleva l’equilibrio tra potenza sportiva e comfort di guida. E anche la capacità di guida automatizzata dell’auto è stata portata in una nuova dimensione con l’Highway Assistant, che controlla la distanza dal veicolo che precede, esegue le regolazioni dello sterzo ed effettua per la prima volta i cambi di corsia mediante l’attivazione degli occhi.

I test lunghi un anno

Nel corso di più di un anno, la BMW i5 ha varato un programma di test molto vario: dalle superfici innevate e ghiacciate del centro di test invernale di Arjeplog, in Svezia, alle regioni che offrono condizioni di caldo estremo e asciutto, fino alla guida in città e su strade di campagna, autostrade e piste di prova. Il lavoro di messa a punto di tutti i componenti coinvolti nell’esperienza di guida è stato svolto presso i circuiti di prova del BMW Group fuori Miramas, nel sud della Francia. Ciò includeva la garanzia che il circuito di riscaldamento e raffreddamento integrato con funzione di pompa di calore per il sistema di trasmissione, la batteria ad alta tensione e l’abitacolo della BMW i5 potessero essere controllati in qualsiasi momento secondo necessità.

Sospensioni raffinate

La tecnologia di propulsione flessibile offerta dalla nuova gamma BMW Serie 5, che ora offre ai clienti la scelta tra classici motori a combustione interna, soluzioni ibride plug-in e sistemi di propulsione completamente elettrici, porta a grandi variazioni di peso del veicolo. La BMW i5 M60 xDrive è dotata di serie di Adaptive Sospensione Professional con ammortizzatori a controllo elettronico. Questo sistema può essere specificato anche come optional per la BMW i5 eDrive40. Grazie a una forma innovativa, BMW Vertical Dynamics Management offre un notevole aumento delle prestazioni sportive combinato con un livello di comfort di marcia che rappresenta anche un chiaro passo avanti rispetto a quello del suo predecessore.

Il sistema Adaptive Suspension Professional è offerto per tutte le varianti della nuova BMW Serie 5 Berlina (di serie o come optional, a seconda del modello), garantendo il consueto piacere di guida di BMW.

BMW: il cambio di corsia automatizzato

Anche la nuova BMW Serie 5 Berlina alza il livello nel suo segmento con la sua vasta gamma di sistemi per la guida e il parcheggio automatizzati. Telecamere ad alta risoluzione, sensori radar ad alta precisione e unità di controllo dell’ultimo toolkit tecnologico del BMW Group, oltre a un’applicazione software perfezionata in innumerevoli chilometri di test, che forniscono gli ingredienti per un’esperienza di guida automatizzata con caratteristiche innovative che implementano ulteriormente la sicurezza e il comfort.

Negli Stati Uniti e in Canada, e ora anche in Germania, il Driving Assistant Professional disponibile come optional per la nuova BMW Serie 5 Berlina comprende Highway Assistant, che può essere utilizzato a velocità fino a 130 km/h (85 mph). Una volta attivato, il sistema si occupa del controllo della distanza e degli input dello sterzo necessari per il controllo della corsia, in modo che il conducente possa tenere le mani in una posizione comoda e concentrarsi completamente sul rilevamento dell’area intorno al veicolo e sulla situazione del traffico.

Una telecamera interna aiuta a monitorare il livello di attenzione del guidatore e consente anche un’altra innovazione: per la prima volta al mondo, il cambio di corsia automatizzato – incluso come parte del Driving Assistant Professional e Highway Assistant – nella nuova BMW Serie 5 Berlina può essere controllato tramite Eye Active. Questa funzione di praticità si traduce in un nuovo livello di interazione tra uomo e auto. Guardando nello specchietto retrovisore esterno, l’auto avvia il processo di cambio corsia ed esegue i necessari movimenti dello sterzo e le regolazioni della velocità fino a 130 km/h, una volta che il conducente ha confermato di volerlo fare e il situazione del traffico lo consente. Il gesto puramente visivo completa il precedente utilizzo della leva degli indicatori di direzione, anch’essa disponibile in alternativa.