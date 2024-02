Nuova Opel Grandland: avvistato il prototipo [VIDEO]

Nuova Opel Grandland è prevista per il 2024 e sarà disponibile anche in versione completamente elettrica. Questo modello assume un ruolo di rilievo nella strategia del costruttore tedesco, appartenente al Gruppo Stellantis, che mira a trasformarsi in un marchio completamente elettrico entro il 2028, concentrando la sua offerta sui veicoli a propulsione elettrica in Europa.

In un video immortalato il prototipo camuffato della nuova Opel Grandland che debutterà nel 2024

Riguardo a questo atteso SUV, oggi vi presentiamo un video spia che rivela il prototipo camuffato del modello, attualmente nelle fasi finali di test prima del suo debutto e del successivo lancio commerciale. Il video è stato realizzato e pubblicato da CarSpyMedia e sembra che il prototipo sia stato avvistato su strade tedesche.

La nuova Opel Grandland avvistata in questo video rimane pesantemente camuffata, riducendo le possibilità di notare eventuali modifiche estetiche, sebbene siano previste novità, specialmente nel design del frontale e del posteriore. Questo modello sarà sviluppato sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, condividendo la struttura con altri modelli del gruppo tra cui la nuova Peugeot 3008, che ha fatto il suo debutto nella versione a zero emissioni alla fine dello scorso anno.

Di conseguenza anche la nuova Opel Grandland dovrebbe avere motori con potenze comprese tra 157 kW e 240 kW e un’autonomia di circa 700 km. Al momento non si sa quando avverrà il debutto ufficiale di questo modello ma presumiamo che ciò possa avvenire nella seconda metà dell’anno, probabilmente dopo il debutto della nuova Opel Frontera altro modello che la casa tedesca ha intenzione di svelare nel 2024.