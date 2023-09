Nuovo Peugeot e-3008: eccolo in tutto il suo splendore [FOTO]

Fra esattamente tre giorni, precisamente il 12 settembre, Peugeot leverà il sipario sul suo tanto atteso SUV 100% elettrico con carrozzeria fastback: il nuovo Peugeot e-3008. L’evento avrà luogo nel cuore dello stabilimento di Sochaux (Francia), dove sarà anche prodotto.

Nelle ultime settimane si è formato un certo hype attorno a questo nuovo modello. Anche il brand di Stellantis è al settimo cielo all’idea di far scoprire in anteprima alcuni dettagli del design esterno e dell’abitacolo attraverso delle immagini esclusive, che vi proponiamo in anteprima in questo articolo.

Praticamente, il design finale è stato svelato da ogni angolazione prima della presentazione. Tutte le specifiche e i dettagli relativi al nuovo Peugeot e-3008 saranno resi noti esattamente alle 12:30 di martedì. Sarà un momento da non perdere per tutti gli appassionati di Peugeot e della mobilità elettrica.