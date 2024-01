Nuove immagini degli interni della Jeep Wagoneer S

Jeep ha pubblicato nuove immagini del suo futuro SUV elettrico Jeep Wagoneer S. Per la prima volta la casa americana di Stellantis ci mostra gli interni del nuovo modello, che sono fortemente digitalizzati. Così, nell’abitacolo del nuovo modello possiamo vedere ben 4 schermi di bordo per la strumentazione digitale, il sistema multimediale centrale, un sistema multimediale separato per il passeggero anteriore e uno schermo separato per il clima automatico, montato nel zona consolle centrale.

Jeep Wagoneer S: svelate le prime immagini degli interni del nuovo SUV elettrico di lusso

Jeep non ha fornito molte informazioni sulle caratteristiche del nuovo modello, ma sembra che il passeggero anteriore della nuova Jeep Wagoneer S potrà guardare film e altri clip sul proprio schermo. Il nuovo modello avrà anche un sistema audio McIntosh con 19 altoparlanti, nonché un tetto apribile panoramico di serie e più modalità di guida con l’aiuto del sistema Selec-Terrain.

La nuova Jeep Wagoneer S avrà un motore da 600 cavalli , che significherebbe uno scatto da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi. Il nuovo modello sarà basato sulla piattaforma STLA Large e avrà anche il sistema di trazione integrale 4xe. Il lancio sul mercato avverrà solo nell’autunno di quest’anno in Nord America. Vedremo dunque nel corso dei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito di questo interessante e atteso modello di Jeep.