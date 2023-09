Jeep, Eric Laforge: ‘L’Avenger è stata progettata appositamente per i clienti europei’

Jeep ha registrato una crescita formidabile nel segmento B-SUV del mercato europeo, e al centro di questo successo trionfale c’è la nuova Jeep Avenger. Il SUV completamente elettrico non è solo un’auto ma rappresenta un’icona dell’innovazione e della capacità del brand di Stellantis di rimanere al passo con i tempi.

Da quando l’Avenger è stata svelata l’anno scorso al Salone di Parigi, ha raccolto oltre 40.000 ordini, consolidandosi come Auto dell’Anno 2023. Questa impresa straordinaria ha spinto le vendite della casa automobilistica americana a crescere del 33,5% nel segmento B dei SUV solo tra gennaio e agosto, superando il tasso di crescita generale del segmento del 12,8%.

E va sottolineato che le consegne della Jeep Avenger in altre nazioni hanno notevolmente contribuito a questo incremento.

Eric Laforge, Head of Jeep Europe, ha detto: “Jeep Avenger è stata progettata per soddisfare pienamente le esigenze dei clienti europei, come dimostrano gli straordinari risultati che la vettura sta registrando in tutto il continente. Al successo di Jeep Avenger si aggiungono anche gli ottimi risultati di vendita di Jeep Renegade, che registrano un incremento rispetto allo scorso anno, a dimostrazione che i due veicoli si integrano a vicenda offrendo due alternative ecologiche e convincenti completamente diverse nel competitivo mercato dei B-SUV”.

Il 40% degli ordini ricevuti è per la versione EV

Il modello non si è solo distinto nelle vendite. Ha anche ricevuto un’approvazione significativa dalla comunità automobilistica, raccogliendo 10 premi di settore, tra cui il Best Family SUV e l’Electric Car of the Year ai prestigiosi Top Gear UK Awards.

Uno degli aspetti più rivelatori della sua accoglienza sul mercato è che il 40% degli ordini riguarda la versione 100% elettrica, segnale evidente dell’appetito crescente per le soluzioni elettriche.

Parallelamente al successo della Jeep Avenger, il Renegade ha continuato a rafforzare la sua presenza, con vendite che hanno superato le cifre dell’anno precedente. Questi due modelli rappresentano pilastri per la crescita di Jeep nel segmento B-SUV in Europa.

Infatti, nel Vecchio Continente, l’azienda americana vanta una quota di mercato del 10,6% nel segmento SUV mentre in Italia ha una quota di mercato del 49,9%. Sia l’Avenger che il Jeep Renegade rappresentano il meglio di ciò che Jeep può offrire al mercato europeo, dimostrando competenza, innovazione e tradizione. E con una presenza crescente in mercati chiave come Germania, Spagna, Polonia e Paesi Bassi, il futuro sembra luminoso per il brand americano.