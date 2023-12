Jeep: la gamma SUV 4xe è ancora la più venduta in Italia

Il successo di Jeep nel mercato italiano delle auto ibride plug-in continua a dominare, come confermato dai recenti dati di Dataforce. Questo trionfo è evidente nella popolarità della gamma SUV 4xe, che include modelli chiave come Compass 4xe, Renegade 4xe, Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe. Questi veicoli hanno consolidato la posizione di leadership del brand americano nel segmento dei PHEV, superando ogni altro marchio e modello nel mercato.

Analizzando più nel dettaglio, la Jeep Avenger si è distinta per il secondo mese consecutivo come il B-SUV più venduto e come il B-SUV 100% elettrico più venduto sia a novembre che nel complesso del 2023. Ciò rappresenta un traguardo molto importante per il marchio di Stellantis, dimostrando il crescente interesse verso opzioni di mobilità più sostenibili.

Per quanto riguarda il segmento B-SUV ibrido plug-in, il Renegade con la sua versione 4xe si colloca in testa, sottolineando l’efficacia della strategia di elettrificazione dell’azienda. Nel segmento dei C-SUV ibridi plug-in, invece, la Compass domina sia a novembre che nel cumulato e si pone in testa tra tutti i SUV di segmento C per il 2023, considerando ogni tipo di alimentazione.

Il commento di Novella Varzi

Novella Varzi, Country Manager di Jeep Italia, ha sottolineato l’impegno del costruttore americano verso una transizione energetica responsabile, evidenziando come la strategia di elettrificazione del marchio sia in linea con le aspettative di un pubblico sempre più attento all’ambiente.

La recente adozione della tecnologia e-Hybrid sulla Jeep Avenger è un esempio di come il produttore americano stia anticipando i bisogni dei clienti e le tendenze della mobilità futura, rimanendo fedele al proprio impegno verso la libertà a zero emissioni.

Primo posto in Italia nel segmento dei veicoli ibridi plug-in

Da sottolineare è anche il successo “tricolore” di Jeep, con modelli come Renegade 4xe e Compass 4xe. Questi hanno giocato un ruolo fondamentale nel posizionare il marchio al primo posto nel mercato dei veicoli ibridi plug-in nel Bel Paese, con una quota che supera il 16%. In aggiunta, l’Avenger si distingue come il primo SUV Jeep disegnato presso il Jeep Design Studio di Torino e come il primo SUV Jeep 100% elettrico.

Infine, guardando al mercato nel suo complesso, il marchio di Stellantis ha chiuso novembre con una quota di mercato pari al 4,66%, registrando una crescita rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel settore delle passenger cars, la casa automobilistica americana si è collocata all’ottavo posto, sia a novembre che nel complessivo del 2023, dimostrando una solida crescita e una strategia di marketing efficace nel suo posizionamento.