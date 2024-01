Hyundai Bayon restyling: ecco le principali novità per il B-SUV

La Hyundai Bayon, progettata specificamente per il mercato europeo, è stata lanciata solo nel 2021, rappresentando un’aggiunta completamente nuova alla gamma. Con questo crossover, lungo circa 4,1 metri, la casa coreana si è posto l’obiettivo di sfidare la Volkswagen T-Cross, la Seat Arona, la Renault Captur e la Peugeot 2008 nel suo segmento. Adesso a poco più di 3 anni dal lancio arriva il primo aggiornamento della sua carriera.

Ecco come è cambiato il B-SUV Hyundai Bayon con il restyling

Con il restyling Hyundai Bayon ha ricevuto un paraurti anteriore e una mascherina completamente nuovi, conferendo al veicolo uno stile più robusto. Seguendo la tendenza dei modelli più recenti di Hyundai, come la Kona, presenta anche una barra luminosa che collega le luci di marcia diurna angolari. Il paraurti posteriore è stato anch’esso ridisegnato, con una zona verniciata più estesa. Per quanto riguarda le frecce posteriori, non sono state apportate modifiche.

Il restyling si completa con un design raffinato per i cerchi da 16 e 17 pollici, oltre a una tavolozza ampliata di colori per la carrozzeria. Alle opzioni originali si sono aggiunte le tonalità Pearl Grey, Meta Blue e Vibrant Blue. È stata introdotta anche la nuova vernice metallizzata Lucid Lime. Come opzione, i clienti possono ancora optare per il tetto nero Phantom Black a contrasto, come già disponibile in precedenza.

All’interno dell’abitacolo, ora sono di serie un display digitale da 10,25 pollici e un touchscreen altrettanto ampio per l’infotainment AVN. Gli aggiornamenti del software possono essere eseguiti in remoto. La connettività è stata potenziata con le piattaforme Apple CarPlay e Android Auto. Sono presenti due porte USB-C, una porta USB e un caricatore induttivo per smartphone. L’atmosfera interna è stata arricchita da un’illuminazione ambientale e da nuovi diodi luminosi, che hanno sostituito le lampadine originali. Il pacchetto di sistemi di assistenza include il cruise control adattivo, che sfrutta anche i dati di navigazione per mantenere il flusso di guida, e un sistema di pre-collisione attivo durante le svolte agli incroci.

I motori della Hyundai Bayon rimangono invariati rispetto al modello attuale. La gamma parte da un motore a benzina 4 cilindri da 1,2 litri con una potenza di 84 CV e una coppia di 120 Nm. La seconda opzione è rappresentata da un motore mild hybrid a 3 cilindri da 1,0 litri con 100 CV e 175 Nm di coppia. Il motore a quattro cilindri è disponibile anche con alimentazione a GPL, riducendo la potenza a 81 CV e la coppia a 109 Nm in questo caso.