Hyundai pianifica il lancio di un’auto elettrica N piccola e accessibile

Il settore delle auto elettriche performanti è in continua espansione Hyundai è in prima linea in questa rivoluzione. Albert Biermann, consigliere tecnico di Hyundai ed ex capo R&D del brand, nonché ex responsabile di BMW M, ha recentemente sottolineato l’importanza di sviluppare un EV compatto ad alte prestazioni sotto Hyundai N.

La Hyundai Ioniq 5 N ha già dimostrato le capacità della casa automobilistica coreana nella creazione di auto elettriche performanti. Ora, l’obiettivo è di rendere queste vetture accessibili a un pubblico più ampio. Nel corso di un’intervista con Auto Express, Biermann ha enfatizzato la necessità di un veicolo più piccolo e accessibile, sottolineando che “dobbiamo venire fuori con qualcosa di più piccolo e più accessibile, altrimenti lasciamo i nostri clienti al buio”.

Tuttavia, realizzare una hatch elettrica performante che soddisfi i requisiti di prestazioni e accessibilità presenta delle sfide significative. Biermann ha specificato che anche un piccolo EV dovrebbe offrire un’autonomia sufficiente per una giornata in pista ed essere equipaggiato con un sistema elettrico a 800V per soddisfare queste esigenze.

Ciò è dovuto al fatto che un sistema a 400V richiederebbe il doppio della corrente e quattro volte la dissipazione del calore, rendendo l’efficienza inadeguata per un’auto come la i30.

Forse potrebbe basarsi sulla nuova Integrated Modular Architecture

Attualmente, le vetture più piccole progettate per utilizzare la Electric-Global Modular Platform (E-GMP), come le Ioniq 5 e 6, non sono adatte per l’adozione di una tecnologia di ricarica a 800V. Di conseguenza, sarà necessario attendere l’arrivo della Integrated Modular Architecture (IMA), prevista per il 2025, per sviluppare una vettura più compatta con tali capacità.

Albert Biermann rimane determinato a trasformare questa idea in realtà, nonostante le sfide tecniche e finanziarie. La sua esperienza e la sua visione potrebbero giocare un ruolo importante nel portare sul mercato un’auto elettrica performante e accessibile che potrebbe rivoluzionare ulteriormente il settore degli EV.

Questo impegno dimostra la volontà di Hyundai di spingere i confini dell’innovazione nel mondo delle auto elettriche, mantenendo al contempo un occhio di riguardo verso l’accessibilità e la praticità per un ampio segmento di consumatori.