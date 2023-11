Nuova Hyundai Kona Electric: arriva a bordo Amazon Music

Presto arriveranno anche dei comandi vocali avanzati per selezionare facilmente brani o artisti specifici

Hyundai ha annunciato l’introduzione di una novità molto importante per arricchire l’esperienza di guida: la funzione di streaming musicale in-car sulla nuova Hyundai Kona Electric, in collaborazione con Amazon Music. Questa funzionalità permetterà ai conducenti di godersi la propria musica preferita direttamente dall’abitacolo, senza costi aggiuntivi per il traffico dati, a condizione di avere un abbonamento ad Amazon Music e un’attivazione valida di Bluelink.

Tale servizio non solo migliora l’esperienza a bordo, ma segna anche un passo significativo nella personalizzazione degli spazi interni della nuova Kona Electric. La semplicità di utilizzo è al centro di questa novità, con l’obiettivo di rendere i viaggi e gli spostamenti quotidiani un’esperienza più piacevole.

Arriverà anche sulle versioni endotermica e ibrida

È importante sottolineare che Hyundai si impegna a estendere questo aggiornamento anche ai possessori delle versioni endotermica e ibrida della nuova Hyundai Kona attraverso un normale aggiornamento software. Ciò dimostra l’attenzione del costruttore coreano nei confronti dei suoi clienti attuali, migliorando continuamente le caratteristiche dei veicoli già in circolazione.

Prossimamente, il brand sudcoreano ha in programma di introdurre comandi vocali avanzati per la selezione di brani o artisti specifici, attraverso un sistema di riconoscimento vocale. Ciò permetterà una maggiore integrazione dell’intrattenimento nell’esperienza di guida, con un’enfasi sulla sicurezza e sull’intuitività nell’uso. La funzione vocale renderà la scelta della playlist perfetta ancora più semplice e sicura durante la guida.