Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio VS Giulia GTA: la drag race

La sfida è chiaramente impari, perché da quando c’è lei Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha perso lo scettro di più potente e veloce della sua gamma. Dunque una drag race tra la Quadrifoglio e la Giulia GTA, serie speciale da 540 CV e più di un centinaio di chilogrammi in meno, ha un esito scontato come hanno provato a dimostrare gli inglesi di CarWow che hanno testato le due adrenaliniche vetture italiane sulla propria pista di accelerazione. Il video ha messo alla frusta le due auto del Biscione.

Le differenze

La differenza è evidente, non soltanto a livello estetico, dato che la Giulia GTA rispetto alla Quadrifoglio si presenta con una lunga serie di appendici aerodinamiche in più, oltre che per uno sporgente alettone posteriore, ma soprattutto sotto al cofano. Se la base di partenza è lo stesso motore 2.9 litri biturbo a V da 90 gradi, la differenza risiede nei 30 CV in più dell’ultima serie speciale. Anche sulla bilancia si notano le differenze, con la veterana Quadrifoglio che si ferma a 1680 kg, mentre la “Gran Turismo Alleggerita” fissa il suo peso a 1540 kg.

Prezzo diverso

Oltra alle differenze tecniche che abbia brevemente elencato ci sono anche quelle a livello economico. La Giulia Quadrifoglio, vettura di serie e non a tiratura limitata, ha un prezzo che si aggira intorno ai 100.000 euro, mentre la GTA, che è speciale ed è stata realizzata in soli 500 esemplari ha un prezzo di 175.000 euro. Ovviamente ognuna di queste unità è andata a ruba subito al lancio.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs Giulia GTA

Con le dovute premesse che abbiamo fatto l’esito finale di questa sfida di accelerazione dovrebbe essere scontato, eppure il filmato riserva qualche sorpresa. Il nostro consiglio è quello di gustarselo, per vedere queste due ruggenti auto italiane duellare di santa ragione per chi sia la più veloce del reame. Di seguito il video.