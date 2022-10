F1 Messico 2022: cannibale Verstappen, è sua la pole position

Quando tutti si aspettano l’exploit del padrone di casa, Sergio Perez, a prendere la ribalta è il solito Max Verstappen, che stavolta si concede il lusso di essere l’eroe del sabato. Il fresco bi-campione del mondo domina anche la sessione di qualifiche del Messico, sbaragliando la sua concorrenza. Niente da fare per le Mercedes di Russell e di Hamilton che hanno accarezzato la possibilità di guadagnare la prima casella della griglia di partenza, così come le Ferrari che hanno messo in mostra una buona forma nella prove libere salvo poi dissolversi e accontentarsi rispettivamente della quinta e della settima posizione con Sainz e Leclerc. Vediamo come sono andate le qualifiche del GP di F1 Messico 2022.

Q1: nessuna sorpresa per i protagonisti

A uscire di scena nella prima sessione di qualifiche non ci sono nomi di grandissimo spicco, eccezion fatta per Sebastian Vettel, ma si sa l’Aston Martin non ha un grandissimo feeling con quelle che sono le qualifiche del sabato. A essere tagliati dalla prima batteria di prove sono stati: Latifi, Albon, Stroll, il già citato Vettel e Mick Schumacher.

Q2: fuori ancora Ricciardo

Che non sia l’anno di Daniel Ricciardo se ne sono accorti tutti quanti, l’australiano ha perso il manico dei giorni migliori ed è stato tagliato dalla McLaren in vista della prossima stagione. Il parziale riscatto non è arrivato nemmeno in Messico, tanto che l’ex driver della Red Bull è stato tagliato dalla possibilità di giocarsi la pole position con i dieci migliori. Undicesimo tempo per lui, ma c’è chi ha fatto peggio, che sono: Magnussen, Gasly, Tsunoda e Zhou.

F1 Messico 2022: pole di Verstappen

La grande notizia è la peggior qualifica stagionale della Ferrari. La SF-75 è stata la grande regina del sabato della F1, ma stavolta è incappata in una sessione davvero negativa. Terza fila per Sainz, quinto, e quarta per Leclerc, settimo. Nel mezzo alle due Rosse il finlandese dell’Alfa Romeo, Valtteri Bottas. Alla conclusione del Q3, il protagonista è ancora una volta Max Verstappen, che si è guadagnato la posizione privilegiata davanti alle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Conclude la seconda fila la Red Bull di Sergio Perez, idolo locale. Ottavo posto per Norris, nono per Alonso e decimo di Ocon.