F1 Giappone 2022: Max Verstappen è campione del mondo

Una domenica travagliata e tormentata quella del GP di F1 Giappone 2022, che alla fine però porta in dote un esito fondamentale per questa stagione di Formula 1: Max Verstappen è campione del mondo. Il venticinquenne olandese si conferma iridato per la seconda volta consecutiva, sfruttando al meglio le sue doti straordinarie e una vettura che si è dimostrata competitiva su ogni tracciato. Anche sotto la pioggia e le condizioni complesse di Suzuka, la monoposto austriaca è stata imprendibile per tutti. La conferma della vittoria del titolo arriva dopo la penalizzazione inflitta a Charles Leclerc, che scivolando dalla seconda alla terza posizione ha spianato la strada al trionfo del pilota olandese.

La pioggia e la bandiera rossa

La gara del Giappone è scattata regolarmente alle 07:00 ora italiana, ma si è capito dai primi istanti che il peggio fosse dietro l’angolo. Dopo la partenza sono andati a muro Carlos Sainz e Alexander Albon, così anche Vettel e Zhou hanno cominciato a girarsi come se la pista fosse ricolma di sapone. Dopo tre giri la direzione di gara concepisce l’idea di esporre la bandiera rossa. Le condizioni sono impraticabili, meglio sospendere la gara. Sconcerto tra i piloti quando in pista è entrato un trattore, riaccendendo la memoria su quel giorno nefasto del 2014 che è costato la vita a Jules Bianchi.

Punteggio dimezzato

Dopo aver deciso di posticipare di oltre due ore la ripartenza, alle 9:15 italiane è stata fissato il nuovo orario di partenza. Anche stavolta la fine della corsa viene determinata con il cronometro e non con il numero di giri, mentre il punteggio da assegnare ai piloti è differente rispetto a quello di una corsa a tornate complete. Se vengono percorsi meno di 13 giri: 6 punti al primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto, 1 al quinto. Tra 13 e 26 giri: 13 punti al primo, 10 al secondo, 8 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 2 all’ottavo, 1 al nono. Tra 27 e 39 giri: 19 punti al primo, 14 al secondo, 12 al terzo, 10 al quarto, 8 al quinto, 6 al sesto, 4 al settimo, 3 all’ottavo, 2 al nono, 1 al decimo.

F1 Giappone 2022: vince Verstappen

Dopo una partenza dietro alla Safety Car, i grandi duelli della giornata sono stati quelli tra Hamilton e Ocon per la quarta posizione, e tra Perez e Leclerc per la seconda. Quest’ultima sfida ha vissuto la sua fase più calda proprio negli ultimi istanti, quando il monegasco incalzato dal messicano, va a fare un lungo tagliando l’ultima chicane. Dopo la bandiera a scacchi, dove per primo è passato Vertstappen è arrivata la penalizzazione per il pilota della Ferrari che scende al terzo posto. Pur non avendo completato il 75% della gara, la Fia ha attribuito punteggio pieno perché gara gestita dal limite di tempo e non interrotta durante lo svolgimento. Quindi Max Verstappen guadagna dieci punti su Leclerc e sette su Perez. L’olandese è campione del mondo per la seconda volta in carriera.