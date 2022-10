GP di Suzuka: pole position di misura per Verstappen

Il GP di Suzuka torna con tutto il suo fascino, e nel weekend che potrebbe portare il secondo titolo a Verstappen, aleggia ancora lo spettro del budget cup. La FIA ha rimandato la decisione sull’analisi delle spese Red Bull a lunedì, con la speranza che il ritardo sia dovuto ad un maggior approfondimento. Ma intanto in pista si torna a correre, anche per distogliere l’attenzione sulle polemiche. E così vanno in scena le qualifiche.

Q1 GP di Suzuka: Verstappen fa subito la voce grossa

Le qualifiche del GP di Suzuka iniziano con Leclerc che sale in macchina mentre i meccanici sono ancora a lavoro sulla monoposto. Così, è Tsunoda a fare gli onori di casa e a dare il primo riferimento cronometrico. A poco meno di 12 minuti dal termine del Q2 anche i piloti di punta entrano in pista. Quindi Verstappen si mette a dettare legge seguito nella classifica dei tempi da Perez. Le Red Bull vanno subito fortissimo, ma Sainz riesce ad inserirsi tra le due lattine volanti in seconda posizione. Leclerc si inserisce in terza posizione provvisoria. Ottimo il quarto tempo provvisorio di Alonso. Albon, Gasly, Magnussen, Stroll, e Latifi sono gli esclusi dal Q2. Vettel si prende l’ultimo posto utile.

Q2: Verstappen e le Ferrari salvano un treno di gomme

Si torna in pista nelle qualifiche del GP di Suzuka con le Ferrari che iniziano il Q2 con gomma usata per prendere maggior confidenza con il circuito. Subito le rosse si mettono in cima alla classifica dei tempi, ma Verstappen si prende la leadership, sempre con gomma usata. Sorprendono Ricciardo, in quinta posizione provvisoria davanti ad Hamilton, ed Ocon che occupa, momentaneamente, la quarta posizione. Per non correre rischi, Perez, che era scivolato in ottava posizione, monta un treno di gomme rosse nuove e si mette in testa alla classifica dei tempi. Quindi, Alonso si prende la seconda posizione, mentre Leclerc rischia con il nono tempo ma salva un treno di pneumatici nuovi. Ricciardo, Bottas, Tsunoda, Zhou, e Schumacher rimangono fuori dal Q3.

Q3: Verstappen si prende la pole per soli 10 millesimi su Leclerc

Le Ferrari iniziano bene nel primo tentativo prendendosi le prime due posizioni, ma Verstappen è in grande forma e si prende la leadership provvisoria. Ottimo il quinto posto momentaneo di Alonso. Poi un’incomprensione tra Verstappen e Norris mentre scaldano le gomme, con il campione del mondo che obbliga l’inglese della McLaren a compiere una pericolosa escursione fuori dalla pista. La manovra è sotto indagine, ed un responso verrà dato a fine qualifica. Si rilancia Leclerc per il secondo tentativo e tutti i big tornano in pista. Il monegasco della Ferrari ce la mette tutta, ma è secondo a soli 10 millesimi da Verstappen. Seconda fila per Sainz e Perez. Il primo degli altri è Ocon, ma c’è sempre un’investigazione in corso. Come per la questione budget cup, c’è ancora la Red Bull nel centro del mirino.