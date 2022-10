Volkswagen: solo elettriche dal 2033

Thomas Schäfer dallo scorso giugno è il nuovo CEO di Volkswagen, il quale in un incontro con la stampa tenutosi a Berlino ha anticipato a chiare lettere quello che sarà il futuro del Brand di Wolfsburg, almeno in Europa. A partire dal 2033 tutte le VW saranno elettriche e ci sarà uno snellimento della gamma. La timeline dunque si accorcia di due anni, rispetto al quel 2035 che era stato fissato dal suo predecessore Ralf Brandstätter.

Una dimensione più vicina alla gente

L’obiettivo del nuovo uomo di Wolfsburg, che ha alle spalle una florida carriera in Daimler, è quello di riavvicinare Volkswagen all’amore della gente, ascoltando ciò che desiderano gli utenti. Il Marchio tedesco devo tornare a una dimensione umana, molto più popolare di quanto non accada odiernamente. Il Dieselgate deve essere dimenticato, ci vuole una nuova pagina da scrivere. Per riuscire in questa missione saranno necessari dei modelli giusti, come quello che ha annunciato lo stesso Schäfer: “Stiamo anche lavorando intensamente a un SUV compatto basato sulla ID.3. Volkswagen deve saper portare sul mercato auto del genere. Sarà una sfida, ma il nostro obiettivo resta quello di lanciare una elettrica da meno di venticinquemila euro”.

Volkswagen: gamma snellita

Il fatto che nel futuro la gamma di Volkswagen verrà snellita rispetto alla produzione attuale, non significa che non ci saranno più auto pronte a rispondere a ogni esigenza, anzi. Il CEO tedesco lo spiega dicendo che la Casa di Wolfsburg offrirà l’auto giusta in ogni segmento passando dalla ID. Buzz fino alla nuova ammiraglia ID. Aero. La Cina, invece, resterà un mercato di riferimento per il colosso teutonico, discostandosi da quanto invece pensa Carlos Tavares, leader del Gruppo Stellantis.

Il punto sull’Euro 7

Il CEO di Wolfsburg ha espresso chiaramente la sua idea sulla tecnologia Euro 7, per la quale si augura poche ulteriori modifiche: “Non ha senso bruciare una tecnologia che ci accompagnerà ancora per pochi anni. Spero che non ci siano forzature per quanto riguarda le emissioni, ma nemmeno sui dispositivi di sicurezza o altro. Sarebbe controproducente renderlo irraggiungibile”, dice Schäfer aspettando qualche chiarimento su tale questione nelle prossime settimane.