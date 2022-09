Volkswagen ID. Buzz: allestimenti e prezzi

Da sempre Volkswagen ha saputo interpretare al meglio la voglia di mobilità e di avventura con dei multispazio che hanno fatto la storia. Nell’immaginario collettivo di (quasi) tutti, il “furgoncino” tedesco ha rappresentato la voglia di viaggiare in tutto il suo splendore. Da Wolfsburg non rinunciano all’intenzione di soddisfare questo naturale sentimento e hanno pensato di ampliare la propria proposta di veicoli con qualcosa al passo coi tempi, molto moderno e soprattutto elettrico. La risposta è Volkswagen ID. Buzz, il multispazio di ultima generazione 100% a batteria. Ispirato al T1 degli anni ’50, entra nel listino teutonico con allestimento e prezzi definitivi.

Volkswagen ID. Buzz: autonomia da 450 km

La ID. Buzz adotta un motore elettrico da 204 CV posto sull’asse posteriore, alimentato da una batteria da 82 kWh (capacità netta 77 kWh) che può essere ricaricata con la corrente alternata (AC) fino a 11 kW, o in corrente continua (utilizzando quindi il connetto CCS) alle colonnine rapide fino a una potenza di 170 kW. Dal 5 all’80% ci vogliono circa 30 minuti di ricarica. Per viaggiare ci sono ben 450 chilometri di autonomia.

Allestimento Pro

Gli allestimenti previsti su questo veicolo sono Pro e Pro+. Per quanto riguarda il primo, la vettura è completata da: cerchi in lega “Tilburg” di 19”, in nero, superficie tornita lucida, cruise control adattivo, il fronte assist con frenata di emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento della segnaletica, i sensori di parcheggio anteriori/posteriori, la retrocamera, i braccioli anteriori dedicati per conducente e passeggero, “clima” a due zone, cavo di ricarica mode 2 e mode 3, controlli di bordo touch o a sfioramento, sistema di accesso senza chiave, selezione delle modalità di guida, sedili anteriori riscaldabili, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, volante riscaldabile in pelle, 2 porte USB-C vano anteriore più 4 porte USB-C vano posteriore, porte posteriori e portellone elettrici, sistema di illuminazione ambientale a 10 colori, fari full led (fari led iq. matrix, con listello anteriore retroilluminato), ID.light (luci interne dinamiche che interagiscono con il conducente), sedili in tessuto, cruscotto nero, volante multifunzione con comandi touch/a sfioramento, app-connect wireless, aggiornamenti software online, car2x, strumentazione digitale con schermo di 5,3″, sistema multimediale con schermo touch di 10″ Ready 2 Discover, impianto audio 5 altoparlanti, predisposizione telefono comfort, ricarica wireless per smartphone, ricezione radio digitale DAB+, 3 anni di servizi online We Connect ID. Il prezzo è di 66.000 euro.

Allestimento Pro+

L’allestimento Pro+ ha un costo di 68.500 euro e, in aggiunta a quanto offerto dall’altro, comprende: porte posteriori scorrevoli elettriche, portellone elettrico con funzione easy open, navigatore Discover Pro con schermo di 12’’, fari led IQ.matrix con listello anteriore retroilluminato, regolazione dinamica degli abbaglianti, light assist per fari matrix led e vernice bicolore.