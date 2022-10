F1, Giappone 2022: come Verstappen può diventare campione

Max Verstappen ha un altro match point nel GP di F1 Giappone 2022 per diventare campione del mondo per la seconda volta consecutiva.

Ci avviciniamo a un nuovo appuntamento, precisamente a quello del GP di F1 Giappone 2022, che rappresenta uno snodo cruciale per questa seconda e ultima parte di stagione. Nella fattispecie la pista di Suzuka è un altro match point per Max Verstappen per vincere il titolo iridato per la seconda volta consecutiva. Dopo aver mancato l’appuntamento con la storia a Marina Bay, a Singapore, – che per la verità era parecchio complicato – adesso dispone di una chance molto più grande. Vincere nel Sol Levante sarebbe l’occasione per lui e per la Red Bull di mettere da parte tutte le questioni politiche, e non solo, che stanno circondando con dei nuvoloni neri tutta la squadra.

Le condizioni per vincere

Max Verstappen detiene alla vigilia della sfida del Giappone 104 punti di vantaggio su Charles Leclerc e 106 sul fresco vincitore di Singapore, Sergio Perez. Per laurearsi campione è necessario che l’olandese se ne vada dal Sol Levante con un distacco dal monegasco di almeno 112 punt. Se il pilota della Red Bull dovesse ottenere la vittoria e il giro più veloce a Suzuka, sarebbe campione del mondo a prescindere dal risultato dei suoi avversari. Anche qualora Leclerc vincesse tutte le gare rimanenti con bonus del giro più rapido, oltre alla Sprint di Interlagos. Tutto questo non basterebbe a pareggiare i conti, dato che l’alfiere di Red Bull ha vinto molte più gare del ferrarista nel 2022.

Altre combinazioni

Oltre al Grande Chelem (pole position, giro veloce e vittoria), Verstappen diverebbe campione se vincesse la gara senza il giro più veloce, ma solo se Leclerc non andasse oltre la terza posizione. Se invece Max si classificasse secondo, e ottenesse il crono più rapido, avrebbe tra le mani il titolo se Leclerc fosse fuori dai primi quattro e Perez dai primi cinque. Con il secondo posto, senza giro più veloce, l’olandese sarebbe iridato solo se Leclerc fosse fuori dai primi cinque o quinto senza giro più veloce e se Perez fosse fuori dai primi quattro, o quarto senza giro più veloce.

F1 Giappone 2022: Verstappen iridato se…

Se Verstappen finisse sul gradino più basso del podio, vincerebbe il mondiale se Leclerc fosse fuori dai primi sei o sesto con il crono più rapido e se Perez si classificasse fuori dalla top five. Se Verstappen arrivasse quarto, otterrebbe l’iride se Leclerc e Perez fossero fuori dai primi sette o se quest’ultimo fosse sesto, ma senza giro più veloce. Verstappen potrebbe ottenere il mondiale anche se fosse quinto, ma solo nel caso in cui il monegasco della Ferrari non andasse oltre la decima posizione o la nona senza giro più veloce. Verstappen sarebbe campione anche con un sesto posto qualora Leclerc fosse fuori dai punti e Perez non andasse oltre il decimo posto.