Max Verstappen può vincere il titolo a Singapore

Max Verstappen è un pilota che ha raggiunto un livello altissimo, in questo 2022 ha consolidato quanto di buono aveva fatto vedere nel passato e ha aggiunto all’elenco qualcosa che mancava. Il talento è sempre stato dalla sua, ma col tempo ha smussato gli angoli del suo carattere un po’ scontroso, è maturato. È capace di far magie con sorpassi e manovre funamboliche ma è diventato anche freddo e calcolatore. Gli errori in pista dell’olandese sono pressoché nulli, le rimonte e le imprese che rasentano la perfezione sono quasi all’ordine del giorno. Coadiuvato da un pacchetto macchina e team perfetti, Verstappen può confermarsi campione del mondo di F1 già all’appuntamento di Singapore.

Il primo inseguitore dista 116 punti

A Marina Bay, sul tracciato cittadino che si correrà in notturna, il pilota della Red Bull si presenta con 335 punti, un bel bottino costruito in 16 gare. Il primo degli inseguitori dista 116 punti, ed è il monegasco della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, un osso duro che proverà in tutti i modi a ritardare la festa del rivale. Grazie a questo straordinario ruolino di marcia, l’olandese ha il primo match point dell’anno, quando mancano ancora sei gare alla fine della stagione.

Le combinazioni necessarie per vincere il titolo

Vediamo adesso quali sono gli scenari che permetterebbero a Max Verstappen di conquistare il secondo titolo iridato della sua carriera:

Verstappen vince il gran premio e sigla il giro più veloce della gara, mentre Leclerc non riesce ad andare oltre il nono posto, mentre il compagno di squadra Sergio Perez non va più in là del quinto posto finale.

non va più in là del quinto posto finale. Verstappen vince la gara, senza ottenere il giro veloce, mentre Leclerc non fa meglio del decimo posto finale, così come Perez che non va oltre il quinto posto finale.

Verstappen conquista il GP con Sergio Perez non oltre il sesto posto ma autore del giro veloce (quindi entro i primi dieci), mentre Leclerc fuori dalla top ten.

Max Verstappen: titolo rimandato

Le situazioni elencate poc’anzi sono le uniche con le quali il talento della Red Bull riuscirebbe certamente a mettere le mani sul titolo già a Singapore. In caso contrario, la lotta per il campionato proseguirebbe anche in Giappone sul tracciato di Suzuka.