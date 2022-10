Levitazione magnetica: al via test sulle auto in Cina

I ricercatori della Southwest Jiaotong University in Cina hanno sviluppato automobili che utilizzano la tecnologia della levitazione magnetica per galleggiare sopra un binario. Gli otto veicoli sono stati recentemente testati nello Jiangsu lungo una rotaia lunga quasi cinque miglia. Il sottoscocca dei veicoli è stato dotato di potenti magneti e galleggiano a 35 mm sopra una rotaia conduttrice. Uno dei veicoli di prova ha raggiunto 230 km/h durante il test.

Grande diffusione in Oriente

Le tecnologie Maglev sono state utilizzate nei treni per molti decenni e sono particolarmente popolari in Cina, Giappone e Corea del Sud. La Cina gestisce anche un proprio treno maglev che può viaggiare fino a 600 km/h. L’agenzia di stampa statale cinese, Xinhua, afferma che le auto maglev sono state sviluppate per studiare le misure di sicurezza per la guida ad alta velocità, ma uno dei professori universitari addetto ai veicoli, Deng Zigang, ritiene che la tecnologia maglev possa ridurre il consumo di energia delle auto di produzione e aumentare l’autonomia operativa di un veicolo.

Al momento valgono solo come studio

C’è una grande differenza tra lo sviluppo e la costruzione di alcuni veicoli dotati di questa tecnologia e l’effettiva commercializzazione di auto questo tipo. Forse la sfida più ovvia è che dovrebbero essere costruite infrastrutture completamente nuove per supportare veicoli così, cosa che costerebbe una quantità immensa di denaro.

Levitazione magnetica: qualche problema

Poi c’è la sfida di garantire effettivamente che tali veicoli forniscano una guida fluida. Un video condiviso su Twitter mostra una delle auto a levitazione magnetica che si muove lungo la rotaia ma rimbalza in modo abbastanza significativo e non sembra particolarmente a suo agio. Sicuramente il trasporto su gomma permette ancora molti vantaggi non trascurabili e che non c’è bisogno di spiegare, dato che da oltre cento anni fanno parte della quotidianità della società umana.