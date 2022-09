SolarBotanic Trees: ecco l’albero stazione di ricarica

SolarBotanic Tree è un albero fotovoltaico in fase di sviluppo a Londra, che promette di essere una stazione di ricarica per auto elettriche.

Il SolarBotanic Tree è il nuovo albero realizzato a Londra, che serve da stazione di ricarica per le auto elettrica. Questo oggetto usa un’inedita nanotecnologia fotovoltaica tridimensionale a forma di foglia che è in grado di generare 5 kW di potenza. Questa bizzarra opera è stata sviluppata tramite il sostegno di Co-Innovate, un programma che dà una mano a startup e piccole imprese con fondi provenienti dalla Brunel University di Londra e altri istituti (Manufacturing Technology Center di Coventry e Advanced Manufacturing Research Centre di Sheffield).

Le peculiarità dell’albero

La peculiarità di quest’albero fotovoltaico è quella di accumulare energia dentro di sé tramite un sistema di stoccaggio, poi di gestirla tramite un software che adopera l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza nella gestione dell’elettricità immagazzinata. L’albero è in fase di sviluppo nel centro di ricerca collegato all’Università di Sheffield, con dead line fissata entro il termine di quest’anno, quando ci sarà la versione definitiva. Il 2023 è l’anno in cui secondo i piani della startup sarà avviata la produzione di serie e il prodotto sarà regolarmente in commercio.

Il finanziamento

SolarBotanic Trees ha affermato che il finanziamento dell’opera si concluderà a metà del prossimo anno e che servirà a sostenere il progetto per i successivi 36 mesi, portando alla definizione di tutti i processi produttivi. L’azienda inglese vorrebbe che il proprio albero fotovoltaico offrisse una soluzione idonea a tutti i soggetti che operano nel campo della ricarica delle auto elettriche.

SolarBotanic Trees: gli ulteriori vantaggi

Collegato a sistemi stazionari di stoccaggio dell’energia, potrebbe servire anche a verificare i picchi di consumo di energia e garantire l’idonea erogazione di corrente elettrica anche nei momenti in cui la rete elettrica pubblica va sotto stress. “Il prodotto – spiega SolarBotanic Trees in una nota ufficiale – può trovare applicazione presso abitazioni private, aziende e parcheggi e può essere collegato a una rete elettrica locale o interfacciarsi con la rete pubblica”.