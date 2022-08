Auto elettriche: ecco quelle con la ricarica più rapida

Si fa presto a dire auto elettriche, dietro alle vetture a batteria c’è un mondo, ma quest’ultima ha sempre un ruolo fondamentale. E allora, la domanda più ricorrente in materia è: quali sono le vetture più veloci in fase di ricarica? A rispondere ci ha pensato il sito a stelle e strisce denominato Uswitch, che ha utilizzato un caricabatterie da ben 350 kW per valutare l’effettiva rapidità nel rifornimento delle auto EV in commercio.

1 – La Porsche Taycan si ricarica prima delle altre auto elettriche

In vetta a questa classifica dedicata alle auto elettriche troviamo una Porsche, la Taycan, che oltre alle prestazioni dinamiche offre grandi performance anche alla colonnina. Infatti, la sportiva EV consente di recuperare ben 1.046 km in un’ora con una stazione HPC. Questo valore scende a 53,1 km con un caricatore trifase.

2 – KIA EV6

Al secondo posto della graduatoria c’è la KIA EV6 Long range 2WD, che passa dai 51,5 km recuperati in 1 ora in trifase, ai 1.046 km in HPC. Un risultato interessante per un’auto dal design caratteristico ma particolarmente affilata anche a livello di batteria.

3 – Mercedes EQS 580 4Matic

Il terzo gradino del podio è appannaggio di un’altra tedesca, precisamente l’ammiraglia EV della Mercedes, identificata dalla sigla EQS 580 4Matic. Con il caricatore trifase eguaglia la Porsche, visto che recupera 53,1 km in 1 ora, ma è in HPC che perde. Infatti, con la colonnina ultrafast riesce a recuperare 788,5 km nell’arco di 60 minuti.

4 – Tesla fuori dal podio

Sembra strano ma la Tesla non è al vertice di questa classifica sui generis. Infatti, per trovare una vettura del Brand di Elon Musk dobbiamo scendere in quarta posizione, dove alberga la Model Y Long range 4WD dual motor. Seppur in vetta con la trifase, con 54,7 km recuperati in 1 ora, la Tesla in questione rimane indietro in HPC. Con questa modalità di ricarica infatti non recupera più di 595,4 km nel giro di un’ora.

Le altre auto della top 10

Ecco le posizioni restanti delle prime 10 auto con ricarica più rapida: