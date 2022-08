Porsche 911 GT3: più cattiva con il kit estetico di Techart

La Porsche 911 GT3 della serie 992 è l’anello di congiunzione tra la 911 da strada e quella da pista. Una vettura che è possibile vivere sia nei percorsi aperti al traffico che in circuito, dove può regalare grandissime soddisfazioni. L’estetica, per quanto aggressiva, con la grande ala posteriore, è molto vicina a quella delle sorelle meno specialistiche. Così, il tuner Techart ha pensato di renderla ancora più audace, per rubare la scena alla GT3 RS.

La Porsche 911 GT3 di Techart è ancora più cattiva

La Porsche 911 GT3 di Techart mostra i muscoli grazie ai tanti dettagli realizzati nella preziosa fibra di carbonio. In questo modo l’effetto racing è garantito. L’elenco è lungo: si va dai parafanghi anteriori allargati di 0,6 pollici, fino allo spoiler posteriore, costruiti con questo materiale. Ma spiccano il cofano anteriore, l’elemento nella parte bassa del frontale, le minigonne e tanti altri dettagli, come i pannelli porta, che sfruttano il carbonio. Completano il quadro i cerchi specifici forgiati. Il tutto regala un colpo d’occhio sensazionale, ma contribuisce anche ad incrementare la leggerezza complessiva dell’auto.

Prestazioni super già di serie per la 911 GT3

Una veste appropriata per la Porsche 911 GT3 che, con il suo flat six da 4 litri, eroga 510 CV ad 8.400 giri ed una coppia di 470 Nm. Ne deriva una velocità massima di 320 km/h (318 km/h con PDK) ed uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in appena 3,4 s dalla variante con la trasmissione PDK (3,9 s con cambio manuale). Numeri che non hanno certo bisogno di crescere, per cui la cura estetica di Techart si sposa bene con una base tecnica da puristi che regala sensazioni uniche con l’urlo del boxer aspirato. Alcuni tuner si occupano, spesso, anche del motore, ma francamente un’opera d’arte del genere, firmata Porsche, dovrebbe essere lasciata così, al naturale, per non intaccare le emozioni che riesce a trasmettere in purezza.