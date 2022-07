Porsche Taycan: gli aggiornamenti per il Model Year 2023

La Casa di Zuffenhausen porta in serbo degli aggiornamenti per la sua Porsche Taycan, con un software che introduce il MY23 sugli esemplari più vecchi.

La Porsche Taycan è la prima 100% elettrica di serie prodotta dalla Casa di Zuffenhausen e uscita sul mercato nel 2020. Dopo aver ricevuto un massiccio aggiornamento lato software la scorsa estate, adesso è giunto il momento di un altro upgrade che porta la vettura ad avere le specifiche previste per il Model Year 2023. Per i clienti Taycan basterà recarsi da Porsche e in modo gratuito effettuare l’aggiornamento.

Un grande miglioramento

Kevin Giek, Vice presidente responsabile della gamma Taycan, ha spiegato in cosa consiste l’aggiornamento previsto su questo importante modello:

Questo Model year rappresenta il più grande miglioramento che potevamo offrire ai clienti. Le funzioni includono più soluzioni di ricarica, di navigazione, una migliore esperienza di ricarica stessa e una più efficiente gestione della batteria. In più, prepariamo il modello ai futuri aggiornamenti Ota, il che vuol dire che un domani sarà più facile e frequente l’introduzione di upgrade nell’auto. Infine, per alcuni modelli abbiamo aumentato l’efficienza, il che vuol dire che offriamo il disaccoppiamento dell’assale anteriore (e quindi del motore abbinato) introdotto nell’ultimo model year 2022 su ogni esemplare consegnato.

Porsche Taycan: più autonomia

Uno degli aspetti più interessanti di questo aggiornamento è quello che riguarda i modelli a trazione integrale, che possono scollegare il motore anteriore in modalità Normal e Range, quando ci si trova in frangenti di carico parziale. In questo modo si riduce il consumo di energia e aumenta l’autonomia in media di circa 50 chilometri, sempre nel ciclo Wltp, in rapporto a una Taycan 2020. L’upgrade ha riguardato anche la strategia di recupero dell’energia, la quale è stata ottimizzata. La funzione di recupero automatico viene mantenuta anche quando il guidatore cambia la modalità di guida.

Ricarica più veloce e non solo

Con l’aggiornamento si ha una migliore gestione termica della batteria, specie in caso di basse temperature, che permette alla Taycan di ricaricarsi più velocemente. Per tutti gli esemplari a partire dal MY 2020, adesso sarà possibile sbloccare singole funzioni ed equipaggiamenti anche dopo l’acquisto (Function on Demand): come l’apertura keyless delle porte e del portellone. Sarà inoltre resa più efficiente la capacità di aggiornamento over-the-air (Ota) per tutti i modelli.

Per quanto riguarda l’infotainment sugli esemplari MY 2020 e 2021 e fino a metà febbraio 2022, l’aggiornamento migliora il sistema di comando vocale e integra l’app Spotify. Android Auto invece è disponibile in modalità wireless. È anche possibile selezionare le colonnine nel sistema di navigazione in base alla capacità di ricarica. Infine, chi possiede una Taycan 2021 dotata di head-up display potrà avere una visualizzazione migliorata della mappa.