Francia: auto elettrica a 100 euro al mese

In Francia il governo presieduto dal presidente, Emmanuel Macron, passa ai fatti e risponde alle promesse fatte in campagna elettorale. A stretto giro di posta verrà varato un programma che permetterà alle famiglie meno abbienti di poter noleggiare un’auto elettrica con un canone dal prezzo calmierato: 100 euro al mese. A conferma di questa strategia ci ha pensato Gabriel Attal, ministro dell’Azione e dei Conti pubblici francese, che ne ha parlato domenica alla televisione francese LCI. Una misura a sostegno della transizione ecologica e della mobilità sociale.

Destinato alle famiglie dal reddito basso

Questa soluzione ha un destinatario specifico, che è quello delle famiglie con reddito più basso. Queste potranno noleggiare una vettura elettrica con soli 100 euro al mese, che corrispondono a meno di quanto spendono tante famiglie per mantenere una vettura a benzina, come confermato dallo stesso ministro Attal. Niente però è trapelato sui modelli che saranno inseriti in questa sorta di noleggio di Stato, ma senza ombra di dubbio saranno auto di fascia bassa. In ogni caso saranno 100.000 i veicoli che verranno messi a disposizione, almeno nelle volontà del presidente Macron. I contratti dovrebbero avere una durata di 7-8 anni, con proposta finale di acquisto. Chiamato a finanziare l’operazione è il Crédit Agricole.

Francia: altre soluzioni per la mobilità

Questa sorta di leasing statale non è l’unica iniziativa mossa nel campo della mobilità da parte del governo d’Oltralpe. Tra questo bisogna segnalare gli incentivi all’acquisto da 6.000 euro per i veicoli elettrici con un costo inferiore ai 47.000 euro, che si somma al maxi-piano da 30 miliardi annunciato a ottobre dall’Eliseo e che mette sul piatto 4 miliardi destinati ai trasporti. Infine, esiste anche il bonus da 4.000 euro per lasciare l’auto e passare alle e-bike.

L’Italia resta a guardare

In Italia, in attesa di un nuovo governo che nascerà dopo la tornata elettorale del 25 settembre, non si muove niente di simile a quanto visto in Francia in tema di mobilità eco-sostenibile. Le proposte delle varie “franchigie” politiche non si avvicinano minimamente a quanto studiato dai colleghi transalpini, e al massimo si limitano agli incentivi per l’acquisto di una nuova vettura ibrida plug-in o elettrica.