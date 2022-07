Lamborghini Urus by Mansory: 10 esemplari da 900 CV

La Lamborghini Urus di per sé è un’auto eccentrica, che sicuramente colpisce per il suo look aggressivo e per la sua presenza scenica importante. L’atelier tedesco Mansory ha deciso di dar vita a 10 esemplari di Urus ancora più estremi, sia nell’aspetto che nei contenuti. Queste unità così esclusive hanno sotto al cofano 900 CV di potenza e si sono guadagnate un nuovo nome: Venatus Evo S. C’è da credere che qualche facoltoso appassionato abbia già posato l’occhio sull’affare.

Nuovo step di motore

Per rendere la Lamborghini ancora più cattiva e prestazionali, i tecnici di Mansory hanno pensato bene di dare un nuovo step al già importante motore di base della Lamborghini. Il 4.0 V8 biturbo è così passato dai 650 CV e 850 Nm fino ai 900 CV e 1.100 Nm post operazione di sviluppo. Questa nuova linfa permette di avere delle performance ancora più esagerate, infatti il maestoso SUV scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, mentre la velocità massima si spinge fino a 323 km/h, rispetto ai 305 km/h di prima.

Modifiche generose

Mansory, come detto, non si è occupata solo di aumentare le performance ma ha creato un pacchetto di modifiche anche per gli esterni e gli interni del SUV del Toro. Dunque ecco che la carrozzeria si presenta con una tinta sfumata bianca e nera che si combina con una serie di modifiche a base di fibra di carbonio.

L’intero frontale della Urus è stato reso più aggressivo con un paraurti sporgente, con inserti gialli e delle eccentriche appendici aerodinamiche. Nella figura complessiva dell’auto non si possono non notare i cerchi in lega da 24”, mentre nel posteriore trova posto un ampio alettone e un diffusore con tre terminali di scarico centrali disposti a triangolo. Nell’abitacolo è facile perdersi tra rivestimenti in pelle e Alcantara gialla con dettagli in Piano Black e fibra di carbonio.

Lamborghini Urus: il prezzo

Mansory, purtroppo, non ha comunicato il listino prezzo ufficiale per la sua Venatus EVO S, una sorta di evoluzione della Lamborghini Urus. Tuttavia c’è da immaginarsi che il costo sarà superiore a quello dei 230.000 euro che servono per avere la vettura di serie del Toro.