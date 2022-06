Sebastian Vettel? Un ipocrita per il Ministro canadese

Sebastian Vettel da un po’ di tempo è diventato l’anima e il corpo di alcune battaglie per i diritti, utilizzando la vetrina della Formula 1 per intraprendere varie battaglie sociali, come quella relativa a diritti della comunità LGBTQ+ – quando ha utilizzato una maglietta arcobaleno – o quella della lotta al razzismo. Al pari del suo titolo collega, Lewis Hamilton, il quattro volte campione del mondo tedesco non perde occasione per lanciare dei messaggi dalla sua posizione privilegiata. Ultimamente la sua battaglia più grande è quella dell’ecologia e anche in Canada la sua maglietta non è passata inosservata.

Un impegno green

Sebastian Vettel ha raccontato che durante il lockdown ha lavorato in una fattoria biologica, poi mano a mano ha sviluppato una sempre più crescente affinità con le tematiche green e di salvaguardia dell’ambiente per la cura del pianeta. Lui stesso si è autodefinito ipocrita, perché con il mestiere di pilota di F1 è difficile conciliare l’ambientalismo e le corse. Il tedesco di Heppenheim, tuttavia, si fa comunque portavoce di un movimento che è sempre più grande e attivo. L’ultima trovata che non è passata inosservata è il casco sfoggiato nelle qualifiche del GP del Canada, con il quale Vettel lanciava un monito contro l’estrazione di petrolio nella provincia dell’Alberta.

Il ministro dell’Aberta contro Sebastian Vettel

Il Ministro dell’Energia dell’Alberta, Sonya Savage, non ha perso l’occasione di riferire a Vettel quanto fosse ipocrita sfoggiare un casco del genere. Il pilota dell’Aston Martin ha comunque deciso di non esibire quella specifica protezione per la gara della domenica, passando a un altro casco.

Conflitto di interessi

Sonya Savage ha criticato aspramente Vettel e ha ricordato a tutti come il suo messaggio green fosse in aperta contraddizione con le scelte del suo team di F1, l’Aston Martin: “Come pilota di Formula Uno, non corrisponde esattamente uno sportivo rispettoso dell’ambiente, oltre al fatto che il proprio team, l’Aston Martin, sia sponsorizzato da Aramco, ossia il più grande produttore petrolifero al mondo”, ha scritto sui suoi social il ministro dell’Energia dell’Alberta.