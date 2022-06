GP Canada: il meglio e il peggio

Il GP Canada 2022 ha regalato emozioni fino alla fine, e questo è un bene. In una F1 in cerca di equilibrio però, il successo di Verstappen mette un freno importante alle ambizioni da titolo della Ferrari e di Leclerc. Scopriamo chi sono stati i migliori ed i peggiori in questo gran premio.

GP Canada: i migliori

Nel GP Canada tra i migliori non si può non inserire, di diritto, Verstappen, e questo è facile: è stato freddo, concentrato, non ha sbagliato nulla, ed ha vinto.

Sul carro dei migliori però sale anche Sainz, secondo a pochi decimi, ma pur sempre secondo. Ieri in qualifica, con quel missile di F1-75 che si ritrova avrebbe dovuto conquistare almeno la prima fila, e non ha centrato l’obiettivo. Ma oggi ha dato del filo da torcere al campione del mondo, per cui merita di stare da questa parte.

Tra i migliori nel GP Canada sicuramente troviamo i due piloti della Mercedes Hamilton e Russell. Il primo ha lottato con entusiasmo ritrovato, centrando un podio che vale come un vittoria con la Mercedes 2022, mentre il secondo continua a mettere in cascina punti pesanti che a fine mondiale si faranno sentire.

Anche Leclerc entra nel novero dei migliori, è partito 19esimo ed ha concluso quinto, basta questo per inserirlo nel gruppo.

Non può rimanere fuori dal club dei migliori Fernando Alonso, che è partito secondo e, nonostante una squadra che non lo ha supportato, ha continuato a lottare e a dannarsi l’anima come un esordiente determinato e pronto a tutto: leggenda!

Inseriamo tra i migliori del GP Canada anche Zhou, è arrivato a punti ed ha corso compiendo ottimi sorpassi, con poco clamore è arrivato in F1 e sta facendo parlare i fatti!

GP Canada: i peggiori

Tra i peggiori del GP Canada iniziamo con l’inserire il muretto box Alpine. Alonso doveva e poteva rientrare prima, rovinare la gara dell’anno ad un campione della sua caratura, dopo l’exploit di ieri in qualifica dovrebbe essere vietato dal regolamento! Certo, poi lo spagnolo ha avuto problemi tecnici, ma questo è accaduto a fine gara…

Nel calderone dei peggiori finiscono la McLaren, fuori dalla zona punti con entrambi i piloti.

Ed anche l’Alpha Tauri fa parte del club per la sua inconsistenza in gara.

L’Aston Martin invece, ci rientra per metà. Spieghiamoci meglio: Stroll è arrivato decimo, il suo l’ha fatto, mentre Vettel, penalizzato in regime di safety car, non è riuscito a portare al team altri punti iridati. La stella di Seb, comunque, non ha brillato, e questo non aiuta né la squadra, né se stesso.