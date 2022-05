F1 GP di Monaco: pole position di Leclerc

La pole position nella F1 GP di Monaco è andata al padrone di casa, Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari conquista ancora una volta la prima posizione in griglia e domani avrà una grande occasione per riscrivere la sua storia tra le strade del Principato. Al suo fianco scatterà l’altra Rossa, quella di Carlos Sainz, mentre le due Red Bull occupano la seconda fila. Riavvolgiamo il nastro delle qualifiche di Montecarlo.

Q1: disastro Gasly

Nel Q1 del GP di Montecarlo l’escluso eccellente di giornata è stato Pierre Gasly, che nella mattinata aveva stupito con il quinto tempo. Il pilota francese dell’Alpha Tauri si è dovuto accontentare – si fa per dire – della diciassettesima posizione, compromettendo di fatto l’intero esito del weekend monegasco. Gli altri piloti tagliati nella prima tornata di qualifiche sono stati Zhou su Alfa Romeo, Latifi su Williams, Lance Stroll su Aston Martin e Alexander Albon su Williams.

Q2: Ricciardo perde il sorriso

Che non sia l’anno di Daniel Ricciardo ce ne eravamo già ampiamente accorti in questo primo scorcio di stagione, infatti il pilota australiano della McLaren – quinto pilota più pagato in griglia – è stato tagliato nel Q2 di Monaco, un circuito con il quale in passato ha avuto un bel rapporto, vincendo in un’occasione al volante della Red Bull. Ricciardo dimentica il sorriso e si qualifica quattordicesimo, davanti a Mick Schumacher. Gli altri esclusi di questa batteria del F1 GP di Monaco sono stati: Magnussen, Bottas e Tsunoda.

F1 GP di Monaco, Q3: show di Leclerc

Rocambolesco il modo in cui sono chiuse le qualifiche di Monaco, con una bandiera rossa a trenta secondi dalla fine per un incidente in cui sono rimasti coinvolti Sergio Perez su Red Bull e Carlos Sainz su Ferrari. Il messicano dopo un errore è stato toccato dall’iberico, incidente inevitabile prima del tunnel e sospensione definitiva delle qualifiche. A festeggiare è proprio la Scuderia di Maranello, che conquista una doppia prima fila, con il padrone di casa Leclerc autore di una pole position show e il suo compagno che partirà al suo fianco. Seconda fila tutta Red Bull con Perez davanti a Verstappen. Quinto Norris, sesto Russell, settimo Alonso, soltanto ottavo Hamilton, mentre chiudono la top ten Vettel e Ocon.