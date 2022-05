F1 GP di Spagna: pole position di Leclerc

Il GP di Spagna di F1 è importante per la stagione 2022 per tutte le novità che i team hanno portato in pista, e perché quello di Barcellona è un tracciato in cui le squadre hanno già provato le monoposto durante i test pre-stagionali. La gara ci dirà quali sono gli equilibri in pista a questo punto del campionato, ma intanto ci sono delle qualifiche da correre.

GP di Spagna Q1: Ferrari subito in evidenza

E’ subito 1-2 Red Bull con Verstappen e Perez nelle qualifiche del GP si Spagna, mentre Stroll esce dai box senza troppe accortezze e rischia di prendersi con Norris. Sainz fa il suo ingresso in pista prendendosi la prima posizione provvisoria, ma viene immediatamente scalzato da Leclerc che si prende la leadership momentanea. Quindi le Ferrari si prendono la vetta dei tempi, mentre le Mercedes si inseriscono tra la Red Bull di Verstappen, terzo al momento, e l’Alfa Romeo di Bottas, prendendosi la quarta e la quinta posizione provvisoria. Perez scivola in settima posizione provvisoria a 5 minuti dalla fine del Q1, e per risalire fa un lungo che lo costringe ad abortire il giro. Vettel, Alonso, Stroll, Albon e Latifi sono gli esclusi dal Q2, ed è clamoroso che due campioni del mondo non siano riusciti a passare il taglio. Disastro Aston Martin che rimane fuori dal Q2 con entrambe le monoposto aggiornate.

GP di Spagna Q2: Verstappen è il più veloce ma Leclerc passa al Q3 con gomme usate

Le monoposto più forti ritardano l’ingresso in pista nelle qualifiche di F1 del GP di Spagna, poi, a 12 minuti dalla fine del Q2, entrano le Mercedes, seguite dalle Ferrari, e si inizia a fare sul serio. Le due vetture della Stella si prendono la leadership provvisoria con Russell ed Hamilton seguiti da Perez e da Leclerc che ha utilizzato gomme usate. Verstappen con mescola usata è solo sesto, per cui Leclerc potrebbe salvare un treno di gomme. Mancano poco più di 2 minuti e Leclerc non esce dai box per avere più chance in gara, mentre gli altri montano la gomma rossa per non rischiare. Norris, Ocon, Tsunoda, Gasly e Zhou rimangono esclusi dal Q3, Verstappen si prende la miglior prestazione nel Q2 con gomma nuova, Sainz sale al secondo posto, ma Leclerc, sesto, ha un treno di gomme in più per la gara di domani!

Pole position con brivido per Leclerc

Al primo tentativo Verstappen vola e si mette davanti a tutti, mentre Leclerc si gira alla penultima curva e deve rientrare ai box. Al secondo posto provvisorio troviamo Sainz, con le Mercedes di Russell ed Hamilton, che si prendono la quarta e la quinta posizione provvisoria dietro a Perez. Il pilota numero 16 della Ferrari torna in pista, scende sotto l’1:19 e si prende la pole position con grande autorevolezza. Verstappen è stato tradito dalla power-unit ed è stato costretto ad abortire il secondo tentativo. Il campione del mondo rimane secondo, mentre Sainz partirà dalla casella numero 3 affiancato in seconda fila da Russell. Solo terza fila per Perez che dovrà vedersela con Hamilton. Quindi Bottas e Magnussen al settimo ed all’ottavo posto, con Ricciardo e Schumacher a completare i primi 10 nella partenza del GP di Spagna di domani.