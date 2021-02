Covid: nuove Regioni in fascia gialla e arancione, spostamenti e orari

Sono quattro più una (Provincia autonoma di Bolzano) le regioni che da lunedì 1 febbraio e fino al 15 febbraio passano in “zona gialla”, tutte le altre vengono classificate “arancione”; nessuna “zona rossa”.

Più territori regionali in zona gialla e soltanto quattro regioni (più Bolzano) in zona arancione. Buone notizie: almeno per le prossime due settimane, nessuna regione italiana è in “zona rossa”. È quanto stabilito, in serata di venerdì 29 gennaio 2021, dal ministro della Salute Roberto Speranza in ordine alla consueta attività di monitoraggio sugli indici di trasmissibilità a cura dell’Iss-Cts (Istituto Superiore di Sanità e Comitato Tecnico Scientifico) che ha, nella settimana compresa fra lunedì 18 e domenica 24 gennaio, evidenziato un Rt medio nazionale di 0,84. In relazione alle misure di contenimento dei contagi stabiliti nei vari Dpcm, il passaggio tra una fascia di colore e l’altra non può avvenire prima di due settimane: ragion per cui, ogni assegnamento territoriale rimane valido per almeno quindici giorni.

Quali regioni sono in fascia arancione

Sono quattro i territori regionali ed una Provincia autonoma che, da lunedì 1 febbraio 2021 e fino a lunedì 15 febbraio, passano in zona arancione:

Umbria (confermata)

(confermata) Puglia (confermata)

(confermata) Sardegna (confermata)

(confermata) Sicilia (in precedenza “zona rossa”)

(in precedenza “zona rossa”) Provincia autonoma di Bolzano (in precedenza “zona rossa”).

Tutte le altre regioni sono in zona gialla

Valle D’Aosta (in precedenza “zona arancione”)

(in precedenza “zona arancione”) Piemonte (in precedenza “zona arancione”)

(in precedenza “zona arancione”) Lombardia (in precedenza “zona arancione”)

(in precedenza “zona arancione”) Veneto (in precedenza “zona arancione”)

(in precedenza “zona arancione”) Friuli-Venezia Giulia (in precedenza “zona arancione”)

(in precedenza “zona arancione”) Provincia autonoma di Trento (confermata)

(confermata) Liguria (in precedenza “zona arancione”)

(in precedenza “zona arancione”) Emilia Romagna (in precedenza “zona arancione”)

(in precedenza “zona arancione”) Toscana (confermata)

(confermata) Marche (in precedenza “zona arancione”)

(in precedenza “zona arancione”) Lazio (in precedenza “zona arancione”)

(in precedenza “zona arancione”) Abruzzo (in precedenza “zona arancione”)

(in precedenza “zona arancione”) Molise (confermata)

(confermata) Campania (confermata)

(confermata) Basilicata (confermata)

(confermata) Calabria (in precedenza “zona arancione”).

In sintesi, Lazio e Lombardia vengono “promosse” in fascia gialla, allo stesso modo di Piemonte, Valle D’Aosta e Veneto, Liguria, Friuli, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, Campania e Calabria. Fra le regioni e Province autonome che mantengono lo status di fascia gialla ci sono Trento, Toscana, Molise, Campania e Basilicata. Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, che erano in fascia rossa, passano in zona arancione. Umbria, Puglia e Sardegna confermate in zona arancione.

Per ora niente “zona bianca”

Nel Dpcm n. 2 del 14 gennaio 2021 valido da sabato 16 gennaio fino a lunedì 15 febbraio 2021, in cui si fissavano le disposizioni per evitare un nuovo “lockdown” nazionale (il documento, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e siglato anche dai ministri Roberto Speranza, Luciana Lamorgese e Francesco Boccia) è stata istituita la “zona bianca”, che entra in vigore se l’indice di rischio di contagi risulta ancora più basso (inferiore, cioè, a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive) e non applica le restrizioni che interessano le regioni “gialle”, “arancioni” e “rosse”, tuttavia resta sotto esame in funzione, indica il Dpcm, delle “Attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico”. Ovvero: nel “periodo finestra” le regioni in area bianca potrebbero comunque vedersi applicate specifiche misure di restrizione. Per il momento, nessun territorio regionale italiano è in “zona bianca”: più avanti si vedrà.

Le regole fino al 5 marzo 2021

Sempre in relazione ai provvedimenti varati dal Dpcm in vigore dallo scorso 16 gennaio, fino al prossimo 5 marzo rimangono valide le misure in materia di spostamenti, divieti di assembramento, apertura dei negozi, vendita e consumo di generi alimentari e bevande, nonché disposizioni sull’apertura di musei, palestre, piscine, cinema e teatri e scuole.

Zona gialla: prescrizioni da seguire

Resta sempre consentito il rientro nella propria abitazione di residenza o di domicilio (ciò vale anche per le seconde case). Viene confermato – fino al prossimo 5 marzo – il “coprifuoco” dalle 22 alle 5 del giorno successivo, eccezion fatta per gli spostamenti dettati dalle ben conosciute comprovate esigenze di lavoro, salute, emergenza o necessità (per le quali è obbligatorio avere con se l’autocertificazione, da esibire agli agenti di polizia in caso di controllo). Raccomandazione generale è, sempre, evitare gli spostamenti non strettamente necessari.

Fino al 15 febbraio 2021 è consentito spostarsi all’interno della propria regione (dal 16 febbraio al 5 marzo si potrà tornare a “sconfinare”, a condizione che nel frattempo non intervengano nuovi provvedimenti di limitazione). Per muoversi verso altre regioni è necessaria l’autodichiarazione

è consentito spostarsi (dal 16 febbraio al 5 marzo si potrà tornare a “sconfinare”, a condizione che nel frattempo non intervengano nuovi provvedimenti di limitazione). Per muoversi verso altre regioni è necessaria Visite a parenti e amici . Si può, per una volta al giorno in massimo due persone (più eventuali figli fino a 14 anni o persone disabili o non autosufficienti, che siano conviventi), nel rispetto degli orari e dei limiti territoriali (dalle 5 alle 22, ed all’interno della propria regione)

. Si può, per una volta al giorno in massimo due persone (più eventuali figli fino a 14 anni o persone disabili o non autosufficienti, che siano conviventi), e dei limiti territoriali (dalle 5 alle 22, ed all’interno della propria regione) Negozi. rimangono aperti, nei giorni feriali ed in quelli festivi. Ciò riguarda anche le attività che hanno a che fare con manutenzione e riparazione di veicoli (auto, moto, veicoli commerciali, biciclette), dunque autofficine, carrozzieri, elettrauto, gommisti e vendita di ricambi. Bar e ristoranti possono tenere aperto, con servizio al tavolo (non più di quattro persone) fino alle 18. I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi, tranne farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, edicole e tabaccherie.

Come distanziarsi in auto

A prescindere dal colore della propria regione di residenza o domicilio, occorre mantenere il distanziamento fra le persone anche a bordo degli autoveicoli. Dunque, se si viaggia con amici o parenti non conviventi, si deve indossare la mascherina e mantenere almeno un metro di distanza, il che impone a non occupare il posto del passeggero anteriore e, per chi siede dietro, sistemarsi nei posti accanto ai finestrini. Perciò, se si trasportano persone non conviventi, il numero massimo consentito è di tre (nel caso degli autoveicoli fino a cinque posti), e così via. Questa prescrizione non vale per le persone che appartengono al medesimo nucleo familiare.

Zona arancione: cosa si può fare

Fino al 15 febbraio 2021 vengono consentiti gli spostamenti soltanto all’interno del proprio Comune di residenza o di domicilio, e ciò riguarda anche le seconde case. Chi abbia necessità di muoversi verso altre province o regioni, deve avere con se l’autocertificazione. Rimane in vigore il permesso – stabilito dal decreto dello scorso dicembre -, a beneficio di quanti risiedano nei Comuni fino a 5.000 abitanti , di potere spostarsi alla volta di un altro piccolo Comune, entro un raggio di 30 km, ed a condizione la zona di destinazione non faccia parte di un Comune capoluogo di provincia

vengono consentiti gli spostamenti di residenza o di domicilio, e ciò riguarda anche le seconde case. Chi abbia necessità di muoversi verso altre province o regioni, deve avere con se l’autocertificazione. Rimane in vigore il permesso – stabilito dal decreto dello scorso dicembre -, a beneficio di quanti risiedano , di potere spostarsi alla volta di un altro piccolo Comune, entro un raggio di 30 km, ed a condizione la zona di destinazione non faccia parte di un Comune capoluogo di provincia Le visite a parenti e amici sono permesse, in analogia a quanto indicato per le regioni in fascia gialla, tranne che per le destinazioni territoriali che rimangono circoscritte in ambito comunale

sono permesse, in analogia a quanto indicato per le regioni in fascia gialla, tranne che per le destinazioni territoriali che rimangono circoscritte in ambito comunale Negozi. I punti vendita al dettaglio possono rimanere aperti fino alle 21, tanto nei giorni feriali quanto in quelli festivi. Bar e ristoranti restano aperti, fino alle 18, soltanto per la vendita di generi alimentari da asporto (fino alle 18 relativamente alle bevande vendute nei bar) e per la consegna a domicilio