Goodyear EfficientGrip SUV2: nuova gomma per i veicoli a ruote alte

La lineup di pneumatici estivi dedicati a SUV e crossover si evolve nella seconda generazione di EfficientGrip SUV: nuove mescole ed un nuovo disegno del battistrada per ottenere ancora più resistenza, migliore frenata su bagnato e maggiore tenuta.

A brevissima distanza dalla vittoria alla Dakar 2021 insieme al team Kamaz-master nella categoria Camion (secondo successo assoluto in due edizioni consecutive della “Maratona più famosa del mondo”), Goodyear inaugura il proprio 2021 in chiave commerciale con il debutto di EfficientGrip 2 SUV, pneumatico sviluppato espressamente per i veicoli “a ruote alte”. Un processo di sviluppo – si tratta, nello specifico, di un programma che evolve la lineup EfficientGrip SUV – pienamente “in linea” con il sempre più consolidato ruolo di Sport Utility e Crossover nel parco circolante europeo.

Un mercato in costante crescita

Cifre alla mano, in effetti, le stime di crescita del comparto SUV parlano chiaro: una recente analisi effettuata da IHS prevede, per quest’anno, che le “Sport Utility” rappresenteranno il 43% del monte-vendite di nuovi veicoli in Europa: dunque, un +6% rispetto al 37% fatto registrare nel 2020. Le esigenze di elevate capacità di frenata ed ottimale aderenza su fondo bagnato – due delle principali “voci” cui gli automobilisti guardano con maggiore attenzione: i proprietari di SUV e crossover non costituiscono certo alcuna eccezione – aumentano, dunque, in parallelo alle previsioni di mercato ed anche allo sviluppo dei sistemi di alimentazione in chiave elettrificata.

Il comparto tyre si adegua

Nasce da qui, indicano i vertici Goodyear, la necessità di assecondare le richieste degli utenti attraverso lo sviluppo di prodotti ad hoc. Il risultato è Goodyear EfficientGrip 2, pneumatico estivo lanciato contestualmente a EfficientGrip Cargo 2, tipologia di prodotto dedicata al segmento Veicoli commerciali leggeri e, quale evoluzione del precedente EfficientGrip Cargo, articolato su 23 misure, dai 14 ai 17 pollici, compatibili anche con i veicoli elettrici, e che verranno introdotte sul mercato fino al prossimo autunno 2021.

Il nuovo Goodyear EfficientGrip2 SUV verrà introdotto sul mercato, a partire da gennaio 2021 e fino a febbraio 2022, in 52 nuove misure per cerchi di diametro compreso fra 16” e 22”.

Ecco le novità

Nel dettaglio, la nuova gamma Goodyear EfficientGrip 2 porta in dote, evidenziano i tecnici del “colosso” americano della gomma, una serie di innovative caratteristiche, la cui adozione permette al nuovo pneumatico estivo per SUV e crossover performance complessivamente maggiori:

Un chilometraggio aumentato del 25% rispetto al precedente EfficientGrip SUV (risultato messo in evidenza da un recente test interno comparativo), in virtù dell’implementazione della tecnologia Goodyear Mileage Plus che offre elevate doti di elasticità e flessibilità del battistrada, ed una conseguente diminuzione dei micro-danneggiamenti provocati dalla marcia su strade accidentate così come dagli sbalzi di temperatura

rispetto al precedente EfficientGrip SUV (risultato messo in evidenza da un recente test interno comparativo), in virtù dell’implementazione della che offre elevate doti di elasticità e flessibilità del battistrada, ed una conseguente diminuzione dei micro-danneggiamenti provocati dalla marcia su strade accidentate così come dagli sbalzi di temperatura Una riduzione degli spazi di frenata sul bagnato : questo vantaggio viene permesso dalla presenza di un numero maggiore di scanalature più profonde – per offrire una migliore aderenza – nonché da una mescola più elastica, che contribuisce a migliorare l’evacuazione dell’acqua

: questo vantaggio viene permesso dalla presenza di un numero maggiore di – per offrire una migliore aderenza – nonché da una più elastica, che contribuisce a migliorare l’evacuazione dell’acqua Minore spazio di frenata su fondo asciutto, per via di una superficie di contatto più ampia oltre che al ricorso a costolature più larghe al centro del battistrada.

Goodyear EfficientGrip 2 SUV: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +3