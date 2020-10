La SSC Tuatara è l’auto più veloce del mondo: 508,7 km/h

L’hypercar è diventata l’auto più veloce del mondo grazie alla velocità record raggiunta, ben 508,7 km/h. La velocità di punta è addirittura di 532 km/h.

I record di velocità nel settore automotive sono un obiettivo ambito da molte case automobilistiche, l’ultima in ordine di tempo a festeggiare un traguardo così importante è stata la SSC Tuatara, diventata l’auto più veloce del mondo.

Velocità di punta di 532 km/h

L’hypercar americana, da ben 1.750 CV, ha stabilito l’incredibile primato in una strada chiusa al traffico nello Stato del Nevada (USA), dove ha ha raggiunto l’incredibile velocità di punta di 532 km/h, mentre la media dei passaggi nelle due direzioni è stata di 508,7 km/h, velocità valida per il record.

Spodestata la Bugatti Chiron

Grazie a questa impresa, la SSC Tuatara è riuscita spodestare dal trono l’iconica Bugatti Chiron SuperSport 300+, detentrice del precedente record stabilito nel 2018 (482,8 km/h di media), mentre prima di lei – nel 2017 – la Koenigsegg Agera RS aveva raggiunto i 447,2 km/h.

Al volante il pilota inglese Oliver Webb

Come accennato in precedenza, la prova della SSC Tuatara si è tenuta sull’asfalto della Statale 190 del Nevada, ovviamente in entrambi i sensi di marcia, come imposto da questo tipo di sfida per evitare un possibile dato falsato dal vento. Il risultato della prova, infatti, deve essere la velocità media tra le due velocità massime ottenute all’andata e al ritorno.

L’impresa è stata ottenuta dal pilota inglese Oliver Webb che dopo aver conquistato il record ha dichiarato ai microfoni di Top Gear: “C’era decisamente altro potenziale e con condizioni migliori, so che avremmo potuto essere più veloci. La macchina non aveva ancora esaurito tutta la sua potenza. I venti trasversali sono tutto ciò che ci ha impedito di spingere davvero al limite questa vettura.”

Progettata da Jason Castriota, che vanta un passato in Ferrari, Maserati e Pininfarina, la SSC Tuatara sfrutta un propulsore V8 twin-turbo da 5.9 litri in grado di sprigionare 1.750 CV con benzina E85.

SSC Tuatara 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +20